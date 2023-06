Frau rast durch Medebach und Willingen und wirft mit Eiern

Medebach/Korbach. Eine Frau fällt durch Raserei mit ihrem Auto auf. Sie soll auch in Medebach Eier gegen Häuser geworfen haben. Bei der Festnahme gibt es Gewalt.

Wie die Polizei mitteilt wollte die Polizei am frühen Mittwochmorgen bei Korbach-Rhena einen schwarzen Polo anhalten, der sich aber der Kontrolle durch Flucht entzog. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Polo gegen 11.15 Uhr in der Korbacher Innenstadt angetroffen werden. Die Polizisten nahmen die Fahrerin fest. Es wurden keine Personen verletzt. Es entstand aber Sachschaden, da sich die Fahrerin der Festnahme entziehen wollte und dabei gegen einen Zivilwagen der Polizei und ein unbeteiligtes Auto fuhr. Gegen die Frau wird nun wegen mehrere Verkehrsdelikte und Sachbeschädigungen ermittelt.

Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus geprüft

Die 43-Jährige steht außerdem im Verdacht, in Willingen Eier gegen mehrere Gebäude geworfen zu haben. Es liegen außerdem Hinweise vor, dass die Frau vorher bereits in Medebach auffällig wurde, auch hier soll sie Eier gegen Häuser geworfen und durch zu schnelle Fahrweise aufgefallen sein, so die Polizei in einer Mitteilung. Derzeit wird die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus geprüft.

Gegen 6.45 Uhr gingen bei der Polizei Korbach die ersten Hinweise ein, dass ein schwarzer Polo mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit durch Rhena gefahren sein soll. Bereits kurz darauf konnte eine Streife der Korbacher Polizei das beschriebene Auto in der Nähe von Rhena feststellen. Dem sich anschließenden Anhalteversuch durch die Polizei entzog sich der Polo, er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Mehrere Streifen- und Zivilwagen der Polizei im Einsatz

In der Folge gingen weitere Hinweise auf die rasante Fahrweise des schwarzen Polos ein. Das Auto konnte aber zunächst nicht mehr angetroffen werden. Gegen 10.20 Uhr meldete der Betreiber einer Gaststätte in Willingen, dass eben eine Person aus dem beschriebenen Polo ausgestiegen sei und sein Lokal mit Eiern beworfen habe. Er erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. Später meldeten sich weitere Geschädigte aus Willingen, da auch gegen ihre Gebäude Eier geworfen wurden.

Im Anschluss wurden die Fahndungsmaßnahem der Polizei intensiviert, es waren mehrere Streifen- und Zivilwagen im Einsatz. Gegen 11.10 Uhr konnte das Auto schließlich in Korbach wahrgenommen werden. Bei einer günstigen Gelegenheit parkten die Polizisten den Polo in einem Parkhaus in der Flechtdorfer Straße zu. Die Fahrerin wollte sich nun der bevorstehenden Festnahme entziehen und fuhr dabei gegen den Zivilwagen der Polizei und ein unbeteiligtes Auto. Die Flucht konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden, die Fahrerin wurde vorläufig festgenommen. Die Höhe des Sachschadens an den Autos ist noch unklar.

Mit deutlich über 100 km/h durch Ortschaft gerast

Die Motive der 43-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Bisher ist der Polizei bekannt, dass die 43-Jährige mehrfach mit deutlich über 100 km/h durch Rhena gefahren ist, was durch eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage dokumentiert wurde.Die Polizei geht davon aus, dass es während der Flucht zu mehreren Verkehrsgefährdungen durch die rasante Fahrweise der 43-Jährigen mit dem schwarzen Polo gekommen ist. Zeugen und möglicherweise Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizeistation Korbach unter der Telefonnummer 05631/9710 zu melden.

Eine Blutentnahme wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss wurde angeordnet, der Führerschein und den schwarzen Polo stellten die Polizeibeamten sicher.

Da sich Hinweise auf eine psychische Störung ergaben, wird derzeit eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus geprüft.

