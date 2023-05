Frau vermisst: Polizei findet Hinweise in Marsberger Wald

Marsberg. In Marsberg läuft ein Großeinsatz der Polizei. Eine 41-jährige Frau wird seit Dienstag vermisst. Mit Hubschrauber wird sie nun gesucht.

In Marsberg wird derzeit nach einer vermissten Frau gesucht, die seit Dienstag nicht mehr nach Hause gekommen ist. Die Polizei ist mit einem Großeinsatz im Wald zwischen Marsberg und Essentho unterwegs, auch Hubschrauber und Polizeihunde werden noch zum Einsatz kommen.

Polizei setzt einen Tweet zum Großeinsatz ab

Gegen 10.30 Uhr am Freitag hatte die Polizei via Twitter gemeldet, dass eine Vermisstensuche läuft. Der Tweet lautet: „Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in einem Wald zwischen #Marsberg und #Essentho. Die Polizei sucht eine Frau, die seit Dienstag vermisst wird. Es gibt Hinweise, dass sie sich in dem Wald aufhält oder aufgehalten hat. Wir setzen einen Suchhund und einen Hubschrauber ein.“

41-Jährige von Familie als vermisst gemeldet

Lara Burmann, Pressesprecherin der Polizei im HSK, gibt gegenüber der Westfalenpost an, dass die 41 Jahre alte Frau am Mittwoch von ihrer Familie als vermisst gemeldet worden war. „Wir haben am Wald Sachen gefunden, die der Frau zuzuordnen waren, daher gehen wir davon aus, dass sie sich in dem Wald aufhält oder aufgehalten hat“, erklärt Burmann.

Weitere Informationen gibt es zu dem Verschwinden der Frau bisher nicht, der Einsatz der Polizei ist noch immer im Gange.

