Zwei Frauen wurden bei einem Unfall in Marsberg schwer verletzt.

Frauen bei Frontalzusammenstoß in Marsberg schwer verletzt

Marsberg. Ein heftiger Unfall ereignete sich am Dienstag auf der Cansteiner Straße in Marsberg. Die Polizei ermittelt noch die Unfallursache.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Cansteiner Straße in Marsberg. Zwei Frauen wurden bei dem Frontalzusammenstoß ihrer Fahrzeuge schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Ursache ist noch ungeklärt

Der Unfall geschah gegen 08:55 Uhr, als eine 37-jährige Frau aus Marsberg mit ihrem Pkw in Richtung Udorf fuhr. Im Gegenverkehr kam ihr eine 44-jährige Frau aus Bad Arolsen entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die beide erheblich beschädigt wurden.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in örtliche Krankenhäuser verbracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

