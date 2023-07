Frauen-Trio aus dem Sauerland spielt am liebsten live

Ob Straßenmusik in Fußgängerzonen oder auf Hochzeiten oder beim Campusfest - die drei jungen Frauen von „Final Harmony" spielen am liebsten live.

Hochsauerland. Drei junge Frauen aus dem Sauerland tun ich zusammen, um handgemachte Musik zu machen. Sie sind „Final Harmony“.

Oft sind Musikgruppen Eintagsfliegen. Aber das Damen-Trio „Final Harmony“ hält sich. Ausgerechnet in der Corona-Zeit haben die drei jungen Damen Fiona Galle (Remblinghausen), Inga Brandenburg (Antfeld) und Alina Birkhölzer (Assinghausen) sich musikalisch gefunden. Seitdem haben sie getextet, komponiert, gesungen, musiziert und auf den gängigen Streamingdiensten ihr erstes Album veröffentlicht. „Homestories“ heißt es. Aber die drei Freundinnen möchten nichts lieber, als ihre Songs und Cover-Lieder live zu spielen. Das tun sie wieder an diesem Samstag, 19 Uhr, beim Bürgertreff Campus in Meschede (Eintritt frei). Viel ist seit Corona und den ersten Aufritten passiert.

Inga Brandenburg, Alina Birkhölzer und Fiona Galle (von links) bilden das Trio „Final Harmony". Foto: WP

„Wir hatten einige ,kirchliche‘ Auftritte wie zum Beispiel 800 Jahre Jubiläum Bigger Kirche, die Kommunionsfeier in Assinghausen oder die Firmung und Firmvorbereitung in Olsberg. Wir waren aber auch zu Auftritten an unserer ehemaligen Schule bei den Benediktinern in Meschede oder beim Deutschsprachigen Benediktiner-Jugendtreffen, für das wir den Titelsong geschrieben haben“, erklärt Alina Birkhölzer. Hinzu kamen Abiball der Bennis, private Hochzeiten oder einen Tag Straßenmusik in der Innenstadt von Münster.

Lesen Sie auch: Olsberg live: Jetzt auch große Open-Air-Shows im Kneipp-Park

Im neuen TV „Tatort“ dabei

Fiona hat gerade ihr Abitur bestanden und macht jetzt entweder in Olsberg eine Ausbildung zur PTA oder beginnt ein Pharmazie-Studium. Inga hat ihre Ausbildung zur BTA in Olsberg abgeschlossen. Nach dem Sommer geht sie beruflich weiter im medizinischen Bereich. Und Alina studiert noch auf Grundschullehramt in Köln (Mathe, Deutsch, Englisch). Sie ist seit August 2022 Mitglied im Kölner Jugendchor und durfte sogar letztens mit dem Chor eine Folge des Kölner Tatorts drehen (läuft Anfang 2024 im TV).

Lesen Sie auch: Neuer Wachleiter in Marsberg: So tickt Andreas Schulte

Live-Auftritte

Bei so unterschiedlichen Standorten und beruflichen Verpflichtungen hilft es manchmal, via Skype in Kontakt zu bleiben. Trotzdem sind mehr Proben als zu Corona-Zeiten möglich. Individuell hat jeder an eigenen Songs gearbeitet. Aber auch die Bandsongs wurden weiterentwickelt. Dennoch liegt aktuell der Fokus auf Live-Auftritten. „Für uns ist die musikalische und menschliche Harmonie sehr wichtig.

Lesen Sie auch: Krankenhaus-Ranking: Die Elisabeth-Klinik Bigge auf Rang 41

Jede von uns spielt mehrere verschiedene Instrumente, oft interpretieren wir die Songs dreistimmig. Und wir haben durchaus sehr eigene Interpretationen von bekannten Songs und Interpreten wie Lady Gaga, Imagine Dragons, Nico Santos oder ABBA“, sagt Alina Birkhölzer. Zum Repertoire gehören aber auch Akustikcover, Rocksongs, Filmmusik, eigene Songs, Acapella-Songs und instrumentale Stücke.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon