Frei laufender Hund soll Frau (67) schwer verletzt haben

Scharfenberg. Ein frei laufender, schwarzer Hund soll eine Fußgängerin (68) in Scharfenberg schwer verletzt haben. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Körperverletzung. Am Samstag, so die Pressestelle der Polizei, soll eine 67-jährige Frau aus Brilon durch einen Hund angefallen und dabei schwer verletzt worden sein. Die geschädigte Fußgängerin soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf einem Spazierweg angrenzend an die Straße „Schützenring“ in Scharfenberg befunden haben.

„Sie ging dort gegen 10.30 Uhr in Richtung der Bundesstraße 516. Ein entgegenkommender, bislang unbekannter Mann führte einen nicht angeleinten größeren schwarzen Hund mit sich, welcher sie nach bisherigen Erkenntnissen angegriffen und schwer verletzt hat“, heißt es in der Polizeimeldung. Die Frau wurde durch zwei ebenfalls unbekannte Ersthelferinnen betreut und nach Hause gebracht. Zur weiteren Behandlung musste die Frau ins Krankenhaus.

Der genaue Sachverhalt und Tathergang sei noch nicht abschließend geklärt, so Polizeisprecher Michael Schemme. Es gebe Hinweise, dass sich der Hundehalter mit einem Geländewagen der Marke Suzuki von der Örtlichkeit entfernt habe. Die Ersthelferinnen sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

