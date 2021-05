Freilichtbühne Hallenberg verschiebt Premieren

Hallenberg. Die Corona-Pandemie macht es der Freilichtbühne Hallenberg schwer, für die Saison 2021 zu planen. Nun gibt es eine Entscheidung zu den Premieren.

Die Freilichtbühne muss ihre Premieren verschieben. Bedingt durch die Corona-Schutzauflagen waren die Proben nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen möglich. Mit dem Sinken der Inzidenzen hofft die Bühne, in ihrem 75. Jubiläumsjahr nun doch noch spielen zu können.

Am Samstag, 3. Juli, 15.30 Uhr, soll nun das Familienstück „Der gestiefelte Kater“ Premiere feiern. Das neu erzählte Märchen läuft dann durch bis zum 18. Juli. „Charleys Tante“ könnte am Samstag, 24. Juli, das erste Mal über die Bühne gehen und würde bis zum 15. August laufen. Für Freitag, 20. August, ist die Premiere von „Die Drei von der Tankstelle“ geplant. „Noch einmal verschieben werden wir jetzt nicht mehr. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die drei Stücke wie jetzt geplant spielen können“, so Bühnensprecher Georg Glade.

Noch ein Termin steht fest: am 31. Juli soll die zweite Hallenberger Musicalnight unter der künstlerischen Leitung von Regisseur Florian Hinxlage steigen. Da heißt es: „Save the date“ - also den Termin schon mal vormerken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon