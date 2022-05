Freilichtbühne spielt für Kinder „Der gestiefelte Kater“

Die Freilichtbühne Hallenberg präsentiert in dieser Saison: „Der gestiefelte Kater“.

Hallenberg. Musik, Magie, Tanz, Gesang: Die Freilichtbühne Hallenberg präsentiert die Märchenkomödie „Der gestiefelte Kater“. Was das mit Glück zu tun hat?

Zauberei mit Qualm und Magie, rappende Rebhühner, ein rockender Zauberer, tanzende Steine, eine singende Prinzessin, die auf Nudeln mit Tomatensoße steht, ein unglaublicher Glückspilz, ein urkomischer König, ein kluger Kater - das alles und noch viel mehr erwartet die Zuschauer beim „Gestiefelten Kater“ auf der Freilichtbühne Hallenberg.

Mia Mütze schlüpft in die Rolle des gestiefelten Katers. Foto: Jutta Klute

Es gibt viel Neues zu sehen

Bereits 2021 hat Regisseurin Bärbel Kandziora die Märchenkomödie von Charles Perrault und den Gebrüdern Grimm erfolgreich auf die Bühne gebracht - wegen der Corona-Pandemie allerdings in reduzierter Besetzung und an nur acht Spielterminen. „Jetzt dürfen wir endlich wieder mit großem Ensemble spielen. Alles sind froh, dass es wieder richtig losgeht“ freut sich die 57-Jährige, die auch das Textbuch und die Songtexte für das Stück geschrieben hat. Sie verspricht: „Zuschauer, die letztes Mal da waren, werden viel Neues sehen. Es gibt eine erweiterte Version.“ Außerdem stehen statt 30 diesmal doppelt so viele Schauspieler/innen auf der Bühne. Ausgeweitet wurden auch die Musikanteile, verrät die Regisseurin.

Altes Märchen mit frischen Ideen

Präsentiert wird ein altes Märchen, das mit viel Komik und frischen Ideen inszeniert wird. Im Mittelpunkt der Handlung steht der junge Müllersohn Hans. Er fragt sich enttäuscht, warum sein Vater ihm nur einen strubbligen Kater vererbt, während seine Geschwister die große Mühle und den guten Esel bekommen, als er plötzlich eine Stimme hört: „Schenk mir ein paar Stiefel!“ Der Müllerbursche traut seinen Ohren nicht: Sein Kater spricht zu ihm: „Ich will dir zu Glück verhelfen.“ Und wie es ihm am Ende tatsächlich gelingt, sein Glück zu finden, zeigt die Freilichtbühne in ihrem Kinder- und Familienstück.

Was ist Glück?

Das Thema Glück fasziniert auch Regisseurin Bärbel Kandziora. Sie sagt: „Jedem Menschen steht Glück zu. Manchmal reicht es schon, wenn man Kleinigkeiten sieht und den Blickwinkel ändert. Es gibt viele Dinge, an denen man sich erfreuen kann. Vielleicht ist dies auch nur eine Frage der Wahrnehmung, denn manchmal reicht ja schon der Duft einer Blume oder das Lächeln eines Fremden, um ein kleines Glücksgefühl zu bereiten.“ Besonders gut gefällt ihr, dass der Protagonist - anders als in den meisten Märchen - weder besonders fleißig noch schlau, noch außerordentlich gutherzig ist.

Ulrich Cappel als Königs Dings und seine Tochter, Prinzessin Rosa (Sophia Nebert). Foto: Jutta Klute

Singende Prinzessin

In die Rolle des Katers schlüpft übrigens - wie im Vorjahr - Mia Mütze, eine 17-Jährige, die bereits als Pippi, als Zwerg und als verlorenes Kind bei Peter Pan Bühnenerfahrung gesammelt hat. Als manchmal etwas einfältiger, am Ende richtig glücklicher Hans steht Til Althaus auf der Bühne. Die recht forsche, moderne Prinzessin wird gespielt und gesungen von Sophia Nebert, deren neumodischen Ideen im Königshaus nicht unbedingt gerne gesehen sind. Ihr Vater, König Dings, eine wunderbar komische Majestät, wird dargestellt von Ulrich Cappel. Sein Zauberwort: „Zack, zack.“

Musik und Tanz

Musik, Tanz und Gesang begleiten die Zuschauer durch die rasante Märchenkomödie. Die Musik stammt von Stefan Wurz, für die Playbackherstellung ist Felix Lopp verantwortlich, Jessica Krüger für die Choreographie. Und wer schon einmal eine Kinderstück-Aufführung von Bärbel Kandziora gesehen hat, der weiß, dass auch diesmal wieder eine Aufführung mit vielen witzigen Details und Effekten präsentiert wird, für deren Gelingen viele Helfer/innen nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne in ganz unterschiedlichen Funktionen beitragen. Als Spielleiter sind Volker Gehrisch und Kathrin Schmidt im Einsatz. Insgesamt stehen 60 Schauspieler/innen auf der Bühne, der jüngste ist ein Jahr alt, der älteste ist 80.

Premiere und 13 weitere Aufführungen Nach der Premiere am 5. Juni sind folgende weitere Aufführungen geplant: Sonntag, 12. Juni, 15.30 Uhr; Dienstag, 14. Juni, 9.30 Uhr; Mittwoch, 22. Juni, 9.30 Uhr; Sonntag, 26. Juni, 15.30 Uhr, Samstag, 2. Juli, 15.30 Uhr, Mittwoch, 6. Juli, 9.30 Uhr; Samstag, 16. Juli, 15.30 Uhr; Sonntag, 7. August, 15.30 Uhr, Samstag, 13. August, 15.30 Uhr; Freitag, 19. August, 20 Uhr (mit tollen Lichteffekten und Lichtshow nach der Vorstellung), Mittwoch, 24. August, 17 Uhr; Sonntag, 28. August, 15.30 Uhr und Samstag, 3. September, 15.30 Uhr. Die Premiere des St.-Pauli-Musicals „Heiße Ecke“ findet am Samstag, 18. Juni, um 17 Uhr statt. Weitere Infos und Karten: www.freilichtbuehne-hallenberg.de

Endlich wieder ein Stück Normalität

Gerade für die Kinder sei es gut, dass jetzt nach den Einschränkungen der Corona-Zeit auch auf der Freilichtbühne wieder mehr Normalität einkehre, so die Erfahrung von Bärbel Kandziora: „Viele Kinder tauen jetzt wieder richtig auf, sind wieder selbstbewusster, kontaktfreudiger, weniger verschlossen. Ich finde, das hat sich seit Probenbeginn deutlich verbessert.“ Während jetzt die heiße Probenphasen vor der Premiere bei angenehmen Sommertemperaturen stattfindet, sah das Mitte Februar noch ganz anders aus, erinnert sich die Regisseurin. Wegen der Corona-Pandemie seien die Proben anfangs bei Eis und Schnee draußen gestartet.

Bärbel Kandziora, Regisseurin Kinderstück Der gestiefelte Kater, Freilichtbühne Hallenberg Foto: Jutta Klute

Seit ihrem Regiedebüt im Jahr 2015 hat Bärbel Kandziora in Hallenberg schon einige Kinderstücke inszeniert, wie die moderne Fassung des Märchenklassiker „Schneewittchen“, Pippi Langstrumpf, Jim Knopf und die Wilde 13, Heidi und Peter Pan. Die Premiere des „Gestiefelten Katers“ findet am Pfingstsonntag, 5. Juni, 15.30 Uhr, statt. Seine Majestät, „Königs Dings“, würde sagen: „Prächtig, prächtig...“ - lasst Euch überraschen.

