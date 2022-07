Freizeitbereich und Freibad im AquaOlsberg öffnen wieder

Olsberg. Zumindest Freibad und Freizeitbereich des AquaOlsberg öffnen wieder. Sole- und Saunabereich bleiben nach dem Brand noch geschlossen.

Lange wurde dieser Moment von den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern herbeigesehnt – und ebenso vom engagierten Team des AquaOlsberg: Am Montag, 1. August, können Freizeitbereich und Freibad der Sauerlandtherme wieder öffnen. „Alle Auflagen sind erfüllt und die Genehmigung liegt vor“, freut sich Badleiter Johannes Butterweck. Und für Kinder und Jugendliche gibt es eine besondere Überraschung.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Endlich wieder durchstarten

Fast zehn Monate lang haben sich zahlreiche Fachunternehmen und das Aqua-Team ins Zeug gelegt, um die Folgen des Großbrands im Oktober 2021 zu beseitigen. „Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Gästen nun im Freizeit- und im Freibad wieder durchstarten zu können“, unterstreicht Johannes Butterweck. Geöffnet sind die beiden Teilbereiche ab Montag, 1. August, von 12 bis 21 Uhr. Grund sind die momentan noch eingeschränkten Personalressourcen im Bereich der Wasseraufsicht, die auch für die Sicherheit der Gäste zuständig ist. Auch ein kleines gastronomisches Angebot wird es geben, um den Besucherinnen und Besuchern die gewohnte „Aqua-Wohlfühlatmosphäre“ zu bieten. Wichtig: Auch das Schulschwimmen, das eigenständig von den Schulen durchgeführt wird, kann nach Ferienende ohne Einschränkungen wieder stattfinden.

Im Sauna-Bereich des Aqua-Olsberg war das Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. Obwohl keine Menschen zu Schaden kamen, ist der Sachschaden doch erheblich. Foto: Feuerwehr Olsberg

Sole- und Saunabereich der Sauerlandtherme bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Hier sind noch weitere umfangreiche Baumaßnahmen nötig. Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Das AquaOlsberg möchte jetzt die Chance nutzen, sich für die Zukunft wettbewerbsfähig und für die neuen Herausforderungen im energetischen Bereich richtig aufzustellen.“

Lesen Sie auch:Auftragsvergabe bringt die HSK-Kommunen schwer in Bedrängnis

Freier Eintritt für Jugendliche bis 16

Besonderes Highlight: Für den Rest der Sommerferien bekommen Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre im AquaOlsberg freien Eintritt. „Damit wollen wir Kindern und Jugendlichen während der Ferien Spaß, Bewegung und Unterhaltung ermöglichen“, so Bürgermeister Wolfgang Fischer. Gerade die jungen Menschen hätten in den vergangenen Monaten auf das gesunde Bewegungs- und Sportangebot in der Sauerlandtherme verzichten müssen. Fischer: „Mit diesem Angebot wollen wir zum einen Danke sagen für die Geduld – und zum anderen zeigen, dass bei uns alle Altersgruppen willkommen sind.“ Die Aktion läuft bis zum Ferienende am Dienstag, 9. August.

Lesen Sie auch: Wetter im Sauerland: Bunter Mix aus Sonne, Wolken und Regen

Gleichzeitig dankt Wolfgang Fischer allen Beteiligten für ihren großen Einsatz für das AquaOlsberg. Die vergangenen zehn Monate seien ein Kraftakt gewesen, um die beliebte Sauerlandtherme nach dem Großbrand wieder zu einem attraktiven und sicheren Ziel für Sport, Wellness und Freizeit zu machen. Dieser Weg sei nach wie vor nicht beendet – „aber wir haben ein erstes, großes Ziel erreicht“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon