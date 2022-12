Freizeittipps im HSK: Viel Schnee und ein bisschen Horror

Hochsauerlandkreis. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für das Hochsauerland rund um das kommende Wochenende, präsentiert von Jana Naima Schopper.

Das Wochenende im Hochsauerlandkreis bietet Schneespaß, Weihnachtsstimmung – und ein bisschen Horror. Ich habe die besten Freizeittipps gesammelt:

Mein Tipp für euch

Ich trödel gerne – und auf dem Trödelmarkt am HIT-Markt in Brilon findet man kleine Schätze wie eine gute Schallplatte oder eine Paw Patrol-Figur. Vielleicht ist ja das ein oder andere Weihnachtsgeschenk dabei. Sonntag, 18. Dezember, 11 -18 Uhr, Hasselborn 44.

Viel Spaß für wenig Geld

Ein Spaziergang kostet nichts – und macht bei eisigem Wetter trotzdem Spaß. Weil mein Kleiner auf Märchen und Sagen steht, würde ich bei den Drakenhöhlen in Obermarsberg spazieren gehen. Dort soll ja Siegfried den Drachen Fafnir besiegt haben – und schon hat man eine Geschichte, die man beim Laufen erzählen kann… Am Bülberg gibt es einen Parkplatz, Wanderschilder vorhanden.

Im Rampenlicht

Der Lichterweihnachtsmarkt in Dortmund hat am Wochenende ein Programm, das definitiv ins Rampenlicht gehört: Mittelalter-Rockband Schandmaul spielt auf. Mit dabei: The Oreillys and the Paddyhats sowie Katja Moslehner. Freitag, 16. Dezember, ab 17.45 Uhr, Fredenbaumpark, Dortmund, Lindenhorster Str. 6., Einlass um 16.30 Uhr, 46 Euro.

Für die Kleinen

Wenn ich mal keine Lust mehr auf die Kälte habe, fahre ich mit meiner Familie in das Allwetterbad in Warstein. Das Becken für Kinder macht den Kleinen Spaß und liefert ein wenig Abwechslung von Schnee und Kälte. Freitag 9 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 19 Uhr, Eintritt für Erwachsene ab 5 Euro, für Kinder (7 bis 17 Jahre) ab 3,50 Euro und Kinder (3 bis 6 Jahre) ab 1,50 Euro. Allwetterbad Warstein, Lortzingstr. 1

Das Sporthighlight der Woche

Rodeln, bei dem Wetter, ist doch klar – und auch was für die ganze Familie, jedenfalls für meine. Beim Rodelparadies der Ruhrquelle bietet sich die Gelegenheit für Eltern und Kinder: abwärts auf der Tubingbahn, rasante Fahrten mit Bob oder Schlitten auf der Rodelpiste. Kleine nutzen die Kinder-Rodelbahn. Das Transportband läuft. Los geht es ab 9 Uhr, Haarfelder Straße 101, Winterberg. Preise gibt es auf www.ruhrquelle.com

Mal was anderes

Wer mal eine Pause vom Weihnachtstrubel und der Schneestimmung braucht, dem empfehle ich das Kult-Musical mit Motown-Sound in Lippstadt, „Der Kleine Horrorladen“ – eine Mischung aus Comedy und Horror und ganz und gar nicht besinnlich. Am Sonntag, 18. Dezember, um 19 Uhr, Stadttheater Lippstadt, Cappeltor 3. Karten zwischen 26 und 30 Euro.

