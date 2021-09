Freitagnachmittag gab es am Haus Hövener in Brion eine Kundgebung der Fridays for Future-Bewegung.

Klima-Streik Fridays for Future: In Brilon fällt Klima-Protest klein aus

Brilon. Während in vielen anderen Städten hunderte Klima-Aktivisten auf die Straße gingen, fiel der Fridays for Futur-Protest in Brilon kleiner aus.

Die Klimakrise steht im Zentrum der Fridays for Future-Bewegung. Am Freitag Nachmittag fand im Rahmen dieser internationalen Kampagne einmal mehr auch eine Aktion in Brilon statt. Rund 20 Aktivisten versammelten sich an dem Info-Stand am Haus Hövener und - im wahrsten Sinne des Wortes - trommelten für ihr Anliegen.

Am Stand vorbei schaute auch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, der sich von den jungen Initiatoren über ihre Ziele informieren ließ. Dazu erhielt er den formalen Antrag eines Briloner Bürgers, der damit „für unsere Kinder und Enkelkinder“ forderte, „ab sofort alle Entscheidungen des Rates auf Klimarelevanz und deren Umweltauswirkungen“ zu prüfen.

Die Fridays-For-Future-Bewegung hatte weltweit für den 24. September zu Protestaktionen aufgerufen.

