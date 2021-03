Friedrich Merz fordert gleiche Regeln für HSK und Mallorca

Hochsauerlandkreis. CDU-Politiker Friedrich Merz fordert Öffnungsschritte für den Tourismus im Sauerland. Die NRW-Regierung solle ein Modellprojekt im HSK zulassen.

Die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten am Montag auf dem Corona-Gipfel über weitere Corona-Schutzmaßnahmen. Im Fokus wird auch das Thema Tourismus rücken. Friedrich Merz, möglicher CDU-Bundestagskandidat für den Hochsauerlandkreis, fordert jetzt eine klare Perspektive für den Tourismus. Das Sauerland dürfe gegenüber Mallorca nicht benachteiligt werden.

Sauerland als Modellregion für Öffnungsschritte

„Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten sollen die Länder in ausgewählten Regionen die Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zulassen dürfen. Ich fordere die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen auf, ein solches Modellprojekt für den Tourismus im Hochsauerland zuzulassen“, heißt es in er Mitteilung des HSK-Politikers. Die Hotels und Gaststätten in den Ferienregionen des Sauerlandes verfügten über ausgearbeitete Hygienekonzepte, die sofort umgesetzt werden können. „Wenn Ferienreisen nach Mallorca wieder möglich sind, dann muss Familienurlaub im Sauerland auch möglich sein“, so Merz weiter.