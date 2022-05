Friedrich Merz zur Landtagswahl: Seitenhieb gegen Kanzler

Hochsauerlandkreis. Die HSK-Bundestagsabgeordneten melden sich zu den Landtagswahlen: Dirk Wiese gratuliert, CDU Parteivorsitzender Friedrich Merz teilt subtil aus.

Die Landtagswahlen haben einen Ruck durch das politische Nordrhein-Westfalen gehen lassen – die SPD musste eine historische Niederlage hinnehmen, die CDU jubiliert mit großem Vorsprung, auch im Hochsauerlandkreis. Die Bundestagsabgeordneten reagieren jetzt via Social Media auf die Ergebnisse – und zumindest CDU-Bundesvorsitzender und HSK-Bundestagsabgeordneter Friedrich Merz kann sich einen Seitenhieb auf den Kanzler Olaf Scholz (SPD) nicht verkneifen.

Friedrich Merz postet Foto mit Hendrik Wüst

„Die @CDU hat die Wahl in NRW mit 9% Abstand vor der SPD gewonnen. Der Erfolg von Hendrik Wüst hat auch bundespolitische Signalwirkung: Die SPD hat flächendeckend mit dem Bundeskanzler geworben und das schlechteste Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte erhalten.“ Ein subtiler Seitenhieb auf den amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz. Schon zuvor hatte Friedrich Merz in diversen Wahlkampfveranstaltungen wie in seiner Rede in der Altenbürener Schützenhalle den Kanzler kritisiert. Damals hatte er gesagt: „Der Bundeskanzler. Ja, wir versuchen ein vernünftiges Auskommen zu haben. Da ist in der Art und Weise wie er kommuniziert nicht einfach. Kann man vom Bundeskanzler nicht erwarten, dass er regelmäßig die aktuelle Lage erklärt? In sechs Monaten hat er nur zwei Regierungserklärungen abgegeben, eine Haushaltsrede gehalten. Stattdessen gibt er ein Interview im Spiegel und vier Tage später macht er alles anders, als im Interview angekündigt.“

Dirk Wiese sendet Glückwünsche für einen guten Wahlkampf

SPD-Bundestagsabgeordneter Dirk Wiese sendet via Instagram Glückwünsche: „Die CDU und Grüne haben die Wahl in NRW gewonnen. Im Hochsauerlandkreis geht mein Glückwunsch an Klaus Kaiser und Matthias Kerkhoff zum Gewinn des Direktmandats.“ Zugleich habe die schwarz-gelbe Landesregierung von Ministerpräsident Wüst keine eigene Mehrheit mehr. „Die Karten werden in NRW somit politisch neu gemischt.“ Ob er eine Koalition von SPD, BÜNDNIS 90/GRÜNE und der FDP befürwortet und wie eine Regierung mit der SPD in NRW aussehen könnte, dazu schreibt er nichts via Instagram. Er lobt allerdings den Wahlkampf der vergangenen Wochen: „Die SPD hat mit Thomas Kutschaty an der Spitze einen starken Wahlkampf hingelegt. Mein besonderer Dank gilt den beiden Kandidaten aus dem Hochsauerlandkreis Hubertus Weber und Frank Neuhaus, die in den vergangenen Wochen engagiert für eine starke SPD vor Ort gekämpft haben.“

FDP-Bundestagsabgeordneter Carl-Julius Cronenberg äußert sich bisher nicht über die Sozialen Medien.

