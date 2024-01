Frost im Sauerland: Sechs Tipps, wo Ihnen wieder warm wird

Hochsauerlandkreis. Im Dauerfrost im Sauerland wird es draußen schnell zu kalt. Wir haben sechs Freizeittipps gesammelt, bei denen es Ihnen garantiert warm wird.

Klirrende Kälte, Minusgrade – wir haben lokale Freizeit-Tipps für alle zusammengestellt, die im Altkreis Brilon ein warmes Plätzchen suchen. Dabei geht‘s um Wellness, Freizeitspaß für die Familie und gemütliche Einkehr nach einem winterlichen Spaziergang. Hier unsere Tipps gegen das große Zittern im winterlichen Sauerland:

Lesen Sie auch

1. Freizeitbad

Einfach mal aus der Kälte ins Warme abtauchen, kann man im Aqua Mundo im Center Park in Medebach. Als „tropisches Badeparadies“ mit Wassertemperaturen von29 Grad in allen Bereichen verspricht das Bad ein Freizeiterlebnis in wohligem Ambiente. Das Bad ist auch für Tagesgäste von außerhalb geöffnet. Im Water-Playhouse sorgen Wasserspiele, Rutschen und ein 900-Liter-Eimer, der sein Wasser auskippt, für Badespaß. Außerdem gibt es ein Wellenbad, einen Strömungskanal und ein Sprudelbad. Und wer warmes Schwimmvergnügen an der frischen Luft mag, der kann das Außenbecken entern: 29 Grad im Wasser, Minusgrade außen - das hat einen besonderen Reiz.

Tropischer Wasserspaß im Aqua Mundo im Center Parcs Park Hochsauerland in Medebach. Foto: Center Parcs

Für alle, die es richtig warm mögen, ist natürlich bei winterlichen Außentemperaturen der Spa-Bereich mit einer Lufttemperatur von 30 Grad und mehreren Saunen der richtige Ort. Sowohl für das Bad als auch für den Spa-Bereich ist eine Online-Reservierung empfehlenswert.

Für alle, die im Umkreis von 30 Kilometern von Medebach wohnen, gibt es zum 30. Geburtstag des Center Parks übrigens ein besonderes Angebot: Wer im Umkreis von 30 Kilometern zum Park Hochsauerland wohnt, kann im Jubiläumsjahr 2024 über die Center Parcs Card 30 Prozent Ermäßigung auf das Einzelticket für das Erlebnisbad Aqua Mundo bekommen. Infos: https://sites.google.com/view/park-hochsauerland/center-parcs-card.

2. Einkehren

Was gibt es nach dem Ski-, Rodel oder Wanderspaß im Schnee Schöneres, als sich am warmen Feuer aufzuwärmen? Ein Ort, an dem das zum Beispiel in gemütlichem Ambiente mit Feuer-Romantik möglich ist, ist die Dorf Alm in Winterberg. In der Gaststube gibt es einen großen Gaskamin, der ins Auge fällt, wärmt und an kalten Tagen heiß umlagert ist. Und natürlich gibt es in der Gaststätte- wie in allen anderen Sauerländer Gastronomie-Betrieben auch - alles, was ganz prima von Innen wärmt…

3. Indoor-Spielhalle

Eine Möglichkeit, etwas gegen Dauerfrösteln zu tun, ist der Besuch einer Indoorspielhalle wie zum Beispiel das Monkey-Island in Winterberg. Dort können sich die großen und kleinen Besucher warm toben. Zur Verfügung stehen jede Menge Spielgeräte, Rutschen, Bällebad, Trampoline, Hüpfburgen und Karussells. Mehr Infos unter: www. monkeyislandwinterberg.de

4. Sauna-Fass mieten

Wer möchte, kann sich auch Wärme direkt in den eigenen Garten holen. Günter Schnelle aus Winterberg macht’s möglich: Er bietet sozusagen Wellness auf Rädern in mobilen Sauna-Fässern an, die man sich dorthin stellen (lassen) kann, wo man gerne mal schwitzen möchte. Mieten kann man die Sauna-Anlage ganz flexibel tage- oder wochenweise oder auch zum Beispiel für ein Wochenende. Mitgeliefert wird Feuerholz für drei bis vier Stunden Brenndauer. Man kann weitere Brenneinheiten dazu kaufen, wenn man die Sauna mehrfach nutzen möchte. Auch den Aufguss liefert Günter Schnelle mit. Und dann kann man beim wohltuenden Aroma von Eukalyptus, Rosenöl, Zeder-Nelke-Orange oder japanischer Kirsche schwitzen und entspannen - wann und wo immer man möchte. Weitere Infos: www.winterbergersaunafass.de

5. Pelziger Museumsbesuch

Kuschelig-warme Gedanken kann man sich beim Besuch im Briloner Stadtmuseum Haus Hövener machen. Dort haben sich nämlich Teddybären ein neues Zuhause gesucht . Das Museumsteam und der Briloner Heimatbund laden zu einer Teddybären-Ralley durch alle Räume des Museums ein. Von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr können kleine und große Besucher im Dinosaurier-Keller, in der alten Küche oder im ehemaligen Wohnzimmer der Familie Hövener nachsehen, wo die pelzigen Stofftiere leben. Gleichzeitig gibt es Fragen zur Reise durch die Geschichte, denn bei jedem Teddybären gibt es ein Rätsel zu lösen. Wem dabei nicht warm wird, der muss halt weiter zittern. Die Ralley wird bis zum 15. Januar angeboten. Infos: www.haus-hoevener.de

Eine 150 Quadratmeter große Kletterwand bietet die Möglichkeit zum Bouldern. Foto: Marc Schnittker

6. Sport-Aktivitäten in der Halle

Wer Sport macht, friert nicht: Der Sportpark Marsberg bietet die Möglichkeit zum Tennis-oder Fußballspielen und zum Bouldern in der Halle. Für Fußballfans bietet die Anlage eine Bolz-Arena mit Kunstrasen zum Fußballspielen in der Halle. Außerdem gibt es dort drei Tennisplätze, die das ganze Jahr über geöffnet sind. So kann man auch bei kalten Temperaturen in der beheizten Halle die Filzbälle übers Netz schlagen. Und auch Kletterfans können sich hier auf Temperatur bringen: Eine 150 Quadratmeter große Kletterwand bietet die Möglichkeit zum Bouldern. Geboten werden verschiedene Kletterrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeiten. Infos und Buchung: www.sportpark-marsberg.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon