Frostblase drückt Richtung Sauerland: Prognose für Neuschnee

Eiskalt war es selbst am Kahlen Asten bei Winterberg in den letzten Tagen nicht. Doch Prognosen deuten darauf hin, dass der Winter mit Neuschnee zurück kommen soll.

Hochsauerlandkreis/Winterberg. Hohe Temperaturen im Hochsauerland: Sogar Winterberg erlebt Zehn-Grad-Tage. Zunächst bleibt es mild, doch ein Kälteeinbruch ist wohl in Sicht.

Milde Tage stehen dem Sauerland auch in dieser Woche noch bevor. Nachdem sich am Dienstag noch hin und wieder die Sonne zeigt, zieht es sich ab der Wochenmitte meist zu und es können einige Regentropfen fallen. Zum Donnerstag regnet es auch häufiger, der Wind lebt dabei etwas auf. Die Temperaturen bleiben mild mit 5 bis 10 Grad am Tag und größtenteils frostfreien Werten in den Nächten. Die Wolken überwiegen, freundliche Phasen sind eher kurz. Am Wochenende nimmt der Wind zu und es regnet häufiger. Noch bleibt es mild. Zum Wochenanfang deutet dann vieles darauf hin, dass der Wind auf nördliche Richtungen dreht und die Niederschläge allmählich wieder häufiger in Schnee übergehen.

Das Wetter auf dem Berg

Die letzten beiden Wochenenden unterschieden sich hinsichtlich der Sonnenscheindauer nur unwesentlich. In beiden Fällen hatten wir es gut erwischt, denn es blieb trocken und der Wind war vergleichsweise schwach. Der große Unterschied war aber natürlich die zuletzt fehlende Schneedecke und auch die Temperaturen lagen am vergangenen Sonntag teilweise über 10 Grad oberhalb der Werte der Vorwoche. Wir befinden uns auch in den kommenden Tagen weiterhin in einer milden westlichen Wetterlage, bei der wir allerdings nur von Tiefdruckgebieten gestreift werden. Insgesamt könnte man unser Wetter auch als vergleichsweise langweilig beschreiben. Der freundlichste Tag wird dabei noch der Dienstag sein. Er bringt besonders am Vormittag zeitweise Sonnenschein und nochmals erreichen die Temperaturen selbst in den Hochlagen bis zu 8 Grad. In der Nacht zu Mittwoch überquert uns eine schwache Regenfront, die allerdings nur ein paar Tropfen bringt. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vornächten zurück und liegen ganz oben nur knapp über dem Gefrierpunkt. Tagsüber bleibt es meist bewölkt und es nieselt etwas. Am Donnerstag überquert uns dann bei etwa 5 Grad eine etwas kräftigere Regenfront.

Das Wetter für Marsberg und die Medebacher Bucht

In den vergangenen Tagen hatten wir es mit einer Wetterlage zu tun, bei der die Medebacher Bucht und der Raum Marsberg vergleichsweise kühles Wetter haben. Die Temperaturen lagen hier an den Nachmittagen meist nur zwischen 5 und 7 Grad und damit deutlich unter den Werten des nordwestlichen Sauerlandes. Verantwortlich war der Südostwind, der kühle Luft aus Hessen bis ins östliche Sauerland lenkte. So beginnt auch der Dienstag im Vergleich zum Rest des Sauerlandes kalt mit Werten um den Gefrierpunkt. Tagsüber steigen die Temperaturen aber mit Winddrehung auf West bis rund 10 Grad an, die Wolken werden im Tagesverlauf mehr in der Nacht zum Mittwoch sind ein paar Regentropfen möglich. Tagsüber zeigt sich die Sonne nur noch selten, oft ist es bewölkt, Regen fällt aber kaum. Der Wind lebt im Tagesverlauf etwas auf und er kündigt für den Donnerstag ein etwas kräftigeres Niederschlagsgebiet an, welches uns im Tagesverlauf überquert. Wenn es durchgezogen ist, können sich am Nachmittag noch ein paar freundliche Phasen ausgehen. Dazu bleibt es insgesamt mild, die Temperaturen liegen mit Höchstwerten bis etwa 8 Grad weit von winterlichen Werten entfernt.

Das Wetter für den Nordkreis

Bei bis zu 13 Grad, einem schwachen Wind und strahlendem Sonnenschein konnte man sich mit einer dünnen Jacke am Sonntagnachmittag in der Briloner Innenstadt durchaus in ein Straßencafé setzen. Der südliche bis südöstliche Wind sorgte für einen erwärmenden Effekt. Wir hatten es mit dem sogenannten Sauerlandföhn zu tun. Auch die neue Woche begann nun mit deutlich zu warmen Temperaturen für diese Jahreszeit. Der Dienstag bringt noch einmal Höchstwerte von knapp über 10 Grad und bis zu den Mittagsstunden auch noch Sicht auf blauen Himmel. Dann allerdings werden die Wolken immer mehr und sie verdecken die Sonne am Nachmittag meist komplett. Leichter Regen ist allerdings erst in der Nacht zu erwarten, die Mengen werden aber sehr gering bleiben. Der Mittwoch, gleichzeitig der letzte Tag des Januars, zeigt sich überwiegend trüb mit hier und da ein paar Regentropfen und einem mäßigen Westwind. Die Temperaturen sind etwas kälter als an den Vortagen mit etwa 8 Grad im Ruhrtal, was aber weiterhin deutlich zu mild für diese Jahreszeit ist. Mit ähnlichen Temperaturen müssen wir auch am Donnerstag rechnen. Dieser bringt etwas lebhafteres Wetter mit einem auffrischenden Wind und vor allem am Vormittag auch zeitweise Regen. Nachmittags beruhigt sich die Lage dann wieder.

Trend: Bis zum Sonntag tut sich wohl wenig an der milden Wetterlage. Es ist überwiegend bewölkt, hin und wieder regnet es leicht und die Temperaturen liegen selbst in den Nächten meist deutlich im Plusbereich. Erst zu Beginn der nächsten Woche dreht sich die Wetterlage. Die Wahrscheinlichkeit eines Kaltlufteinbruchs steigt an.

