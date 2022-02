Frühling im Sauerland: So lange bleibt nun das Sonnen-Wetter

Hochsauerlandkreis. Nach einem traumhaften Wochenende mit viel Sonne aber noch kalten Temperaturen geht es frühlingshaft weiter im HSK. Ein paar Wolken sind dabei:

Der März beginnt im Sauerland ruhig. Hochdruckgebiete bestimmen unser Wetter über die Wochenmitte hinaus. Ein Wolkenband, welches uns im Laufe des Dienstags erreicht, bringt kaum Niederschläge mit. Bereits am Mittwochnachmittag setzt sich die Sonne wieder durch und so geht es auch am Donnerstag weiter.

Das Wetter auf dem Berg

Mit einer Durchschnittstemperatur von 1,4 Grad, 190 Liter Niederschlag und einer mittleren Windgeschwindigkeit von 13,3 km/h war der Februar an der Wetterstation in Neuastenberg deutlich zu mild, zu nass und sehr stürmisch. Zum Vergleich: Der Februar vor zwei Jahren, welcher u.a. den Orkan „SABINE“ mit sich brachte, war noch um 1 km/h windiger. Die Karnevalstage hingegen zeigten sich versöhnlich und brachten meist strahlenden Sonnenschein und einen nur schwachen Wind. Ganz ähnlich beginnt nun auch der März und so startet auch der Dienstag nach einer kalten und klaren Nacht meist mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag bekommt das bestimmende Hoch dann eine leichte Abschwächung und so kann ein Wolkenband bis zu uns vordringen. Dieses bringt allerdings kaum mal einen Tropfen Regen und bereits im Laufe des Mittwochs scheint die Sonne wieder gut hindurch. Dazu erreichen die Temperaturen Höchstwerte von rund 4 Grad, in den Tälern Winterbergs kann es etwas milder werden. Die Nächte bleiben im Allgemeinen leicht frostig, meist wird es aber nicht kälter als etwa -3 Grad. Am Donnerstag ist es wieder meist sonnig und trocken bei etwas steigenden Temperaturen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit dem Februar endet auch der meteorologische Winter, welcher die Monate Dezember, Januar und Februar umfasst. Dieser kann ähnlich wie der Februar als mild, niederschlagsreich und recht schneearm bezeichnet werden. In den Tälern entlang der hessischen Grenze blieb der Schnee nur selten mal länger als zwei Tage liegen und die maximale Schneehöhe erreichte in Berge bei Medebach nie mehr als 8 cm. Zum Vergleich: Im Februar vor einem Jahr lag hier bis zu 35 cm Schnee und die Temperaturen unterschritten für einige Nächte die Marke von -20 Grad. Zumindest leichten Frost werden die kommenden Nächte an Nuhne, Orke und Diemel weiterhin bringen. Zumindest örtlich kann es auch in den mäßigen Frostbereich gehen. In den Frühstunden sind also Mütze, Schal und dicke Jacke gefragt. An den Nachmittagen kann man diese Kleidungsstücke bei Temperaturen von bis zu 10 Grad und recht viel Sonnenschein meist ablegen. Während der Donnerstag meist durchweg sonnig verläuft, sind am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen auch mal etwas dichtere Wolken unterwegs. Regentropfen fallen daraus aber kaum mal, in der Regel bleibt es trocken.

Das Wetter für den Nordkreis

Während der Februar von großen Temperaturunterschieden und damit kräftigen Tiefdruckgebieten geprägt war hat sich zum Monatswechsel nun Ruhe durchgesetzt. Hochdruckgebiete liegen über weiten Teilen Mitteleuropas und so reihen sich erstmals seit längerer Zeit mal einige trockene Tage aneinander. Die Pegel der Flüsse, welche noch in der vergangenen Woche Hochwasser führten, sind nun wieder deutlich zurückgegangen. Auch durchnässte Wege und Felder können nun etwas abtrocknen. Nachdem der Karnevalssonntag und der Rosenmontag jeweils rund 10 Sonnenstunden brachten wird es im Laufe des Dienstags etwas wolkiger. Vom Arnsberger Wald und von der Soester Börde zieht etwa ab den Mittagsstunden ein Wolkenband bis zur Briloner Hochfläche und zum Ruhrtal. So kann die Nacht zum Mittwoch teilweise frostfrei verlaufen. Der Tag selber zeigt sich zunächst wolkig, es ist aber trocken. Nachmittags setzt sich die Sonne wieder gut durch und die Temperaturen sind mit 7 bis 10 Grad durchaus angenehm. In der Nacht zum Donnerstag und tagsüber verstärkt sich das Hochdruckgebiet wieder und die Sonne setzt sich erneut durch. Nach einer kalten Nacht, die in Tälern durchaus bis zu -5 Grad bringen kann, sind mit viel Sonnenschein wieder zwischen 6 und 10 Grad möglich.

Trend: Der aktuelle Trend für das 1. Märzwochenende sieht aktuell weiterhin Hochdruckwetter. Zwar versuchen schwache Störungen aus Westen den Weg zu uns zu finden, mehr als einige Wolkenfelder bringen sie aber nicht. In der nachfolgenden Woche ist dann deutlich milderes, eventuell sogar frühlingshaftes Wetter möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

