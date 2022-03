Frühling im Sauerland – Wie lange das Wetter schön bleibt

Hochsauerlandkreis. Viele sonnige Tage waren vergangene Woche eine Wohltat. Mit dem schönen Wetter geht es im HSK weiter – und die Temperaturen steigen und steigen.

Das sonnige Hochdruckwetter der vergangenen Tage setzt sich bis in die kommende Woche fort. Dabei ziehen zum Wochenende zeitweise einige Wolkenfelder durch, welche aber weit davon entfernt sind Niederschlag in den HSK zu bringen. Die Temperaturen schwanken nachts um den Gefrierpunkt, tagsüber werden meist zwischen 6 und 12 Grad erreicht.

Das Wetter auf dem Berg

Die ersten neun Tage des März haben auf dem Kahlen Asten fast 90 Stunden Sonnenschein gebracht. Damit wurde nahezu 100 % der möglichen Sonnenscheindauer für diese Jahreszeit erreicht. So ergeben sich rund um die höchsten Erhebungen interessante Unterschiede in Sachen Schnee. Auf der Nordseite herrscht oberhalb von 700 m Höhe noch teilweise tiefer Winter mit mehr als 20 cm Schnee, in südlich exponierten Bereichen ist es dagegen schon seit einer Woche schneefrei und die ersten Blumen trauen sich hervor. In den kommenden Tagen wird sich an dieser Situation nicht allzu viel ändern. Zwar erreichen die Tagestemperaturen über das Wochenende eher schneeuntaugliche Werte zwischen 5 und 8 Grad, aufgrund der trockenen Luft schmilzt auf den Nordseiten aber weiterhin kaum etwas. Die Nachtwerte schwanken oft um den Gefrierpunkt, am Freitag-, und Samstagmorgen gibt es nochmals Frost bis -4 Grad. Das Wetter will dazu die Sonnenscheinbilanz noch weiter aufbessern, denn Wolken aus dem Westen tun sich sehr schwer bis zu uns zu gelangen. Meist handelt es sich nur um Schleierwolken, die die gelbe Kugel kaum einschränken werden. Auch der Start in die neue Woche bleibt freundlich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Seit dem 25. Februar registrierte die Wetterstation an der Naturparkschule in Hallenberg ganze 14 Frosttage hintereinander. Dies ist mit Abstand die längste Serie dieser Art in der nun langsam endenden Wintersaison. Der Grund hierfür sind natürlich die sternenklaren Nächte, die im Zusammenhang mit wenig Wind dafür sorgen, dass die Nachttemperaturen vor allem im Tal weit absinken können. Hinzu kommt noch die sehr trockene Luft, welche große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht ebenfalls fördert. So lag der Unterschied zwischen Höchst-, und Tiefsttemperaturen zuletzt bei teilweise fast 20 Grad. In den kommenden Tagen geht es rund um den Raum Marsberg und die Medebacher Bucht im Allgemeinen sonnig weiter. Ab der Nacht zu Samstag und vor allem am Samstagvormittag sind auch mal einige hohe Wolkenfelder unterwegs, die Sonne hat aber kaum Probleme diese zu durchscheinen und bereits im Laufe des Tages ist es dann meist wieder durchweg sonnig. Ein ähnliches Spiel erwarten wir auch für den Sonntag und den Start in die neue Woche. Die Sonne zeigt sich täglich oft zwischen 8 und 10 Stunden lang und damit fast so lange wie es die aktuelle Tageslänge hergeben kann.

Das Wetter für den Nordkreis

Es ist schon unglaublich wie sich die vorherrschenden Themen in den vergangenen drei Wochen geändert haben. So redeten noch Ende Februar alle vom Hochwasser und der extrem durchnässten Landschaft, mittlerweile hat die kräftige Sonneneinstrahlung, die trockene Luft und der zeitweise böige Wind dafür gesorgt, dass das Thema Waldbrandgefahr allmählich deutlicher wird. Dies ist gerade um diese Jahreszeit besonders zu beachten, denn aktuell kommt das erste frische Grün erst sehr zaghaft hervor, so dass ein mögliches Feuer durch das Laub und das Unterholz des vergangenen Herbstes leichtes Spiel hat. In den kommenden Tagen bis weit in die nächste Woche hinein wird sich diese Gefahr noch weiter erhöhen, denn wir liegen auch dann noch unter einem kräftigen Hochdruckgebiet, welches mögliche Niederschläge vom Atlantik fernhält. So ist es auch in den kommenden Tagen meist durchweg freundlich oder sogar sonnig. Die absolut wolkenlosen Tage werden wir zwar nicht mehr erleben, einige hohe Wolkenfelder oder Schleierwolken sind allerdings kaum der Rede wert. Dabei gehen die Tageshöchsttemperaturen nach dem sehr milden Donnerstag ein wenig zurück, erreichen allerdings meist trotzdem knapp zweistellige Werte. In den Nächten haben wir es in der Regel mit Temperaturen um den Gefrierpunkt zu tun.

Trend: Ein neues Hoch sorgt in Zusammenhang mit einer südwestlichen Luftströmung dafür, dass die Temperaturen bis zum Mittwoch weiter ansteigen und auch die Marke von 15 Grad wieder überschritten werden kann. Erst in der zweiten Wochenhälfte insgesamt wolkiger und zum Wochenende vielleicht etwas Regen möglich. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

