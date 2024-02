Frühlingsblase stößt ins Sauerland: Temperaturen bis 15 Grad

Hochsauerlandkreis. Es bleibt warm im Sauerland, das Thermometer steigt sogar bis 15 Grad. Winter adé? Nicht ganz. Ein Polarwirbelsplit könnte noch Schnee bringen.

Der bisher sehr milde Februar geht in die Fortsetzung mim Hochsauerland! Nach einem noch etwas kälteren Dienstag steigen die Temperaturen zur Wochenmitte bereits wieder deutlich an. Dann sind Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad auf den Bergen und 11 bis 15 Grad im Tal zu erwarten,Mit dabei sind zudem dichte Wolken und zeitweise regnet es. Winterliche Bedingungen sind weiter nicht abzusehen. Großräumig deutet sich immerhin ab dem nächsten Wochenende ein sogenannter Polarwirbelsplit an. Mit diesem sind üblicherweise Wetterlagen verbunden, welche uns mehr Optionen für Winterwetter lassen. Allerdings darf man skeptisch sein, ob dies aufgrund der schon fortgeschrittenen Jahreszeit noch wirklich zum Tragen kommt.

Das Wetter auf dem Berg

Nur in drei Nächten sanken die Temperaturen in diesem Februar mal knapp unter den Gefrierpunkt, lediglich an einem Tag lag eine dünne Schneedecke von 2-3 cm Höhe. Eine der leicht frostigen Nächte ist und war die auf den heutigen Dienstag. Tagsüber steigen die Temperaturen auf dem Kahlen Asten nur knapp über den Gefrierpunkt, in der Kernstadt von Winterberg werden es maximal bis zu 3 Grad. Dazu sind viele Wolken unterwegs, die Sonne zeigt sich nur selten. Auf der anderen Seite gibt es aber auch kaum mal ein paar Tropfen oder wenige Flocken. In der Nacht zu Mittwoch dreht der Wind wieder auf Südwest und damit kündigt sich eine neue milde bis sehr milde Witterungsphase an. Der Mittwoch selbst verläuft nach der noch weitgehend trockenen Nacht dann mit vielen Wolken, häufig ist es es auch neblig-trüb. Aus dem dichten Gewölk nieselt es etwas und bis zum Abend steigen die Temperaturen erneut auf sehr milde 5 bis 7 Grad an. Der Donnerstag wird mit Abstand der mildeste Tag der Woche sein. Während der Vormittag noch weitgehend dicht bewölkt verlaufen wird, kann sich die Sonne am Nachmittag kurz mal zeigen. Bei einem konstanten Südwestwind sind in der Spitze bis zu 10 Grad möglich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit Niederschlagsmengen zwischen 27 und 36 Liter pro Quadratmeter waren unsere Wetterstation an der Brauerei in Westheim, im Garten der Kirchengemeinde in Giershagen und an der Sekundarschule in Medebach die trockensten des bisherigen Februars. Im westlichen Sauerland sind in Staulagen zum Vergleich bereits mehr als 100 Liter gefallen. Ursache hierfür war der Südwestwind, welcher die Wolken hinter dem Rothaargebirge in gewisser Hinsicht auflöste. Zwar war die Sonne auch hier nicht allzu häufig zu sehen, doch war der größte Regen bereits gefallen. Diese Situation wird auch in den kommenden Tagen so bleiben. Weiterhin erwarten wir milde West-, bis Südwestwinde. Am Dienstag ist es noch mehr die Westrichtung, so dass die Werte mit maximal um 6 Grad noch vergleichsweise frisch sind. Dabei sind die Wolken in der Überzahl, einige Auflockerungen bleiben aber möglich. Am Mittwoch ist die Wolkendecke insgesamt kompakter, die Sonne wird sich dagegen kaum mal blicken lassen können. Ein paar Tropfen sind vor allem zum Nachmittag möglich. Dazu kann die 10 Grad-Marke erreicht werden. Am Donnerstag sind mit etwas Sonne sogar bis zu 15 Grad möglich. Es kommen daher fast Frühlingsgefühle auf.

Das Wetter für den Nordkreis

Mit den ersten Frühblühern und Vogelgeräuschen kündigt sich rund um Olsberg und Brilon allmählich der Vorfrühling an. Dieser wird auch in den kommenden Tagen weiter einige Fortschritte machen. Abgesehen von den höchsten Lagen der beiden Stadtgebiete ab etwa 700 m Höhe wird es weiter frostfrei bleiben. Am Dienstag sind 1-2 Sonnenstunden möglich, wenige Tropfen sind nicht der Rede Wert. Zum Nachmittag schwanken die Werte zwischen 5 Grad in Scharfenberg und etwa 7 Grad in Olsberg. In der Nacht zu Mittwoch bleibt es weitgehend trocken, dazu sind neben einigen Auflockerungen auch dichte Nebelfelder möglich. Der Mittwoch zeigt sich wie ein echter Herbsttag mit vielen tiefhängenden Wolken. Die Berge sind daher teils in Nebel gehüllt und vor allem hier kann es ein wenig Regen geben. Je weiter nördlich man sich befindet, beispielsweise rund um Alme und Thülen, desto sicherer ist es, dass es trocken bleibt. Am Nachmittag und bis zum Abend hin steigen die Temperaturen immer weiter an und erreichen in der Spitze bis zu 11 Grad. Noch milder ist es am Donnerstag. Der Südwestwind frischt etwas auf und treibt die Wolken auseinander. So kann es also etwas Sonnenschein geben und es ziehen nur wenige kurze Schauer durch. Die Temperaturen klettern auf 11 bis 14 Grad in die Höhe.

Trend: Die Temperaturen zeigen zum Wochenende einen Abwärtstrend, milder könnte es auch kaum werden. Dazu bleibt es oft trüb, zeitweise regnet es. In der kommenden Woche deutet einiges auf eine Wetterberuhigung hin. Dazu wird es schrittweise kälter und es kann wieder häufiger Nachtfrost geben.

