Frühlingsdurchbruch im Sauerland? Ostern droht sogar Schnee

Hochsauerlandkreis. Die nächsten Tage im Hochsauerland werden wechselhaft-freundlich – auch mit Sonnenschein. Doch die Polarluft bleibt. Einen Lichtblick gibt es.

Das was wir in den letzten Wochen eher selten erlebten, nimmt nun immer mehr Fahrt auf. Ein kräftiges Hochdruckgebiet beschert uns eine weitgehend ruhige Karwoche. Dabei setzt sich die Sommer im Allgemeinen gut durch, Niederschläge sind nicht zu erwarten. In den Nächten ist es vielfach frostig imHochsauerland. An Ostern selbst deuten die neuesten Berechnungen auf eine weiterhin eher kalte und wenig frühlingshafte Lage hin. Wahrscheinlich ist, dass die Wolkenanteile wieder zunehmen und auch einige Niederschläge fallen. Teils ist sogar noch einmal Schnee möglich. Wer Lust auf Skifahren hat, den wird es freuen. Das Skiliftkarussell hatte angekündigt – wenn möglich – Skilifte bis Ostern laufen zu lassen. Eine deutliche Erwärmung des Wetters im Raum Brilon und Winterberg scheint erst nach Ostern zu kommen.

Das Wetter auf dem Berg

Nach einem nassen, windigen und sonnenscheinarmen März begann auch der April am vergangenen Samstag mit ausgiebigen Niederschlägen. Teils kamen erneut rund 20 Liter pro Quadratmeter vom Himmel und damit mehr als in so manchen kompletten Aprilmonaten der vergangen 15 Jahren. Mit dem Sonntag änderte sich die Lage dann aber und kältere sowie deutlich trockenere Luft machte sich auf den Weg ins Sauerland. So begann die neue Woche am Montag mit einem kalten Nordwind und Temperaturen, die meist nur um den Gefrierpunkt schwankten. Dies ist nun auch der Trend für die Mitte der Karwoche. Dabei liegt die Region weiter in einer nördlichen bis nordöstlichen Luftströmung, in welche mal einige Wolken mehr und mal weniger eingelagert sind. Dabei zeigt sich der Dienstag bei einem Mix aus Sonne und Wolken trocken. Der böige Wind vom Wochenanfang lässt etwas nach, trotzdem steigen die Temperaturen nur wenig über den Gefrierpunkt. Meis liegen sie am Nachmittag zwischen 1 Grad auf dem Kahlen Asten und bis zu 4 Grad in den Tälern rund um Winterberg. Zum Mittwoch etwas wolkiger, meist aber weiter niederschlagsfrei. Am Donnerstag könnten aus Osten leichte Schnee-, oder Schneeregenschauer aufziehen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Die in den vergangenen Jahren insbesondere im Frühjahr sehr geschundene Natur hat den sonnenscheinarmen und nassen März so richtig genossen. Nun braucht es nur einige warme Tage und das Grün in der Landschaft würde sich sehr schnell ausbreiten. Diese Wärme ist uns allerdings vorerst nicht gegönnt, zumindest wird sich aber die Sonne rund um die Wochenmitte weiterhin recht häufig blicken lassen. Am freundlichsten wird dabei nach derzeitigem Stand der Dienstag, an welchem durchaus 8 bis 10 Sonnenstunden möglich sind. Da die Luft weiter aus Osten kommt, klettern die Werte nur langsam in die Höhe und erreichen nach einem frostigen Morgen maximal zwischen 4 Grad in etwas höheren Lagen und 6 oder 7 Grad rund um Marsberg. In der Nacht zu Mittwoch teils wolkig, teils aber auch klar und es wird mit Temperaturen um -3 Grad wiederum frostig. Noch müssen also alle Frühblüher weiterhin geschützt werden, am Besten sie bleiben noch etwas unter den Dächern. Tagsüber ziehen aus Osten zeitweise etwas dichtere Wolken durch, meist bleibt es aber noch trocken. Zum Donnerstag wird die nordöstliche Strömung wieder etwas stärker und es muss im Tagesverlauf mit leichten Niederschlägen gerechnet werden.

Das Wetter für den Nordkreis

Die Nacht zum 3. April war im vergangenen Jahr teilweise die kälteste des gesamten Winters. Damals lagen die Temperaturen am Morgen teils bei -10 Grad. Auch in diesem Jahr war der Aprilstart nach einem noch recht milden, aber regnerischen Samstag verbreitet unterkühlt. Am Montagmorgen sank die Temperaturen beispielsweise in Bruchhausen bei Olsberg auf unter -4 Grad. Auch die kommenden Nächte werden rund um die Briloner Hochfläche und das Ruhrtal meist frostig bleiben. Wie kalt es genau wird hängt immer davon ab, ob sich die Wolken komplett auflösen und ob der Wind einschläft. Ist beides erfüllt kann es auch auf unter -5 Grad in den Keller gehen. Bei vielen Wolken sind dagegen auch leichte Plusgerade möglich. Am Tag lebt der Wind so oder so regelmäßig auf und die Temperaturen bleiben so gedämpft. Sie erreichen nur in Ausnahmefällen mal rund 5 Grad oder etwas mehr, in höher gelegenen Orten bleiben sie auch darunter. Nachdem uns der Dienstag dabei noch längeren Sonnenschein und nur einige Wolkenfelder bringt, sorgt der Mittwoch wieder für etwas dunklere Zeiten. Die Wolken, die aus Osten über uns hinweg ziehen, hinterlassen aber kaum mal eine Flocke oder einen Tropfen. Erst am Gründonnerstag könnte dann auch mal wieder ein Schneeregenschauer über uns hinweg ziehen.

Trend: Das Wetter an den Ostertagen ist im wahrsten Sinne des Wortes noch nicht in trockenen Tüchern. Aus Osten könnten einige dichtere Wolken mit etwas Regen oder sogar Schnee aufziehen. Daneben besteht aber auch Hoffnung auf längere freundliche Phasen bei allerdings eher frischen Temperaturen.

