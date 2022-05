Führerschein-Umtausch im HSK: Das sollten Sie beachten

Brilon. Nach und nach müssen alte Führerscheine umgetauscht werden. In einigen Städten gibt es kaum noch Termine. So ist die Lage im Hochsauerlandkreis.

Seit Anfang des Jahres läuft der verpflichtende Führerschein-Umtausch gegen die fälschungssichere Chipkarte. Für die Jahrgänge 1953 bis 1958 läuft die Frist bis zum 19. Juli – sie wurde aufgrund von Terminschwierigkeiten in der Corona-Pandemie um sechs Monate verlängert. Dieser Termin rückt immer näher und sorgt in einigen Städten bereits für Terminstaus. Wie ist die Lage im Hochsauerlandkreis?

„Aktuell ist es noch so, dass man sehr kurzfristig einen Termin bekommen kann“, sagt Ingo Pfau, Koordinator der Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises. Wer heute in das Online-Terminportal schaut, sieht noch freie Termine für den nächsten Tag. So zumindest der aktuelle Stand. „Das wird in der zweiten Jahreshälfte aber vermutlich noch einmal enger, wenn dann die nächsten Jahrgänge tauschen müssen“, so Pfau. Die Tauschfrist für die nächsten Jahrgänge 1959 bis 1964 läuft bis zum 19. Januar 2023 – eine Verlängerung wird es nicht erneut geben. Pfau hätte eine Aufteilung nach Geburts- oder Ausstellungsmonat besser gefunden. „Dann könnte man den ganzen Prozess ein wenig entzerren.“

Der Appell lautet: Lieber rechtzeitig kümmern

Das Problem: Es gibt keine genauen Zahlen, wie viele Führerscheine im HSK insgesamt getauscht werden müssen, nur Schätzungen. Vielen wurde der Führerschein zum Beispiel von einer anderen Behörde ausgestellt – darüber hat der Kreis keine Übersicht. „Wir haben im letzten Jahr circa 6000 Führerscheine getauscht, in diesem Jahr sind es bereits etwa 3300“, erklärt Ingo Pfau. „Dass die Scheine jetzt nach und nach getauscht werden, hat sich mittlerweile rumgesprochen.“ Es wurden extra Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Tausch eingestellt und geschult.

Auch wenn es aktuell noch keine Staus bei der Führerscheinstelle für Brilon gibt, lautet der Appell trotzdem: „Lieber rechtzeitig kümmern. Es schadet ja nicht, sich schon mal ein halbes Jahr vor Ende der Frist um einen Termin zu bemühen“, sagt Ingo Pfau.

Führerscheinumtausch: Diese Dokumente müssen Sie mitbringen

Wer seinen Führerschein umtauschen lassen will, muss folgende Dokumente mitbringen: Personalausweis oder Reisepass, den bisherigen Führerschein, ein biometrisches Passfoto (34x45mm) und eine Karteikartenabschrift, falls der bisherige Führerschein von einer anderen Behörde ausgestellt wurde. Der Umtausch kostet etwa 36 Euro.

Termine bei der Führerscheinstelle Brilon können online unter https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/auto/verkehr/fuehrerschein vereinbart werden. Wer nachlesen will, wann der eigene Führerschein umgetauscht werden muss, kann dies z.B. online beim ADAC-Umtauschrechner nachlesen.

