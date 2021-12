Fünf Lifte in Winterberg geöffnet – Wo Skifahren möglich ist

Winterberg. Wintersport-Wochenende in Winterberg: Für Skifahrer gibt es hier alle Infos über das Wetter, geöffnete Lifte und geltende Corona-Regeln.

Wer will, kann auch an diesem Wochenende in Winterberg Skifahren. Das Tauwetter hat zwar auch in Winterberg dafür gesorgt, dass viel Schnee geschmolzen ist, aber: immerhin ein Skigebiet am Skiliftkarussell Winterberg hat am Freitag geöffnet. Am Winterberg-Skiliftkarussell laufen fünf Skilifte. Rund 25 Zentimeter dick ist dort die Schneedecke aus künstlich erzeugtem Schnee und Naturschnee. Das meldet die Wintersport-Arena Sauerland. Dort wird auch übers Wochenende Skifahren und Snowboarden möglich sein. Vermutlich öffnen weiter Skigebiete kurzfristig.

Es wird kälter – bessere Bedingungen für Wintersport erwartet

Das milde Wetter hält aktuell noch an, doch bereits im Laufe des Wochenendes wird es kälter und die erste Hälfte der Weihnachtswoche verspricht viel Sonnenschein bei kalten Temperaturen. So können die Beschneiungsanlagen wieder ihren Betrieb aufnehmen, die Bedingungen deutlich verbessern sowie das Angebot verbreitern – kurzfristig werden also weitere Skigebiete im Raum Winterberg zu befahren sein. Möglichkeiten zum Rodeln und Langlaufen bestehen aktuell – Stand Freitag – nicht. Zum Wochenende ist aber ein leicht ausgeweitetes Angebot zu erwarten – möglicherweise auch mit mehr geöffneten Skipisten. Eine Rodelmöglichkeit wird mit eingeschränkten Bedingungen am Förderband Tenne im Skidorf Neuastenberg bestehen. Aktuelle Informationen zu den Wintersportmöglichkeiten im Raum Winterberg gibt es tagesaktuell unter skiliftkarussell.de.

Skisaison mindestens bis Mitte März

Das Skiliftkarussell Winterberg hat 29 Lifte und umfasst 27,5 Kilometer an Pisten. Bis mindestens März soll die Saison laufen. Wegen Corona: Im gesamten Skigebiet gilt ebenso wie in der Gastronomie die 2G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene sind zugelassen. Rund um die Skilifte gibt es Kontrollen.

Das Ticket-Kontingent ist wegen Corona reduziert. Am besten online reservieren unter skiliftkarussell.de. Infos zu den in der Stadt geltende Corona-Regeln finden Sie unter winterberg.de.

