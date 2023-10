Fünf Tipps zum Energiesparen: HSK-Experte sagt, wie es geht

Hochsauerland. Die Energiepreise sind weiterhin ziemlich hoch. Und die kalte Jahreszeit steht bevor. Es gibt sehr einfache Wege, Energie und Strom einzusparen.

Langsam geht es auf den Winter zu und die Heizung kommt wieder zum Einsatz. Aber bei diesen hohen Energiekosten, überlegt man sich zweimal, ob eine Decke oder Wärmflasche nicht ausreicht. Aber sollte man wirklich im Winter frieren? Nein, denn es ist gar nicht so schwer und kostspielig, Energie im eigenen Haus zu sparen, wie man denkt. Egal ob bei der Beleuchtung, beim Computer oder bei Haushaltsgeräten. Carsten Peters von der HSK-Verbraucherzentrale in Arnsberg hat einige einfache Tipps.

1. Mit Leuchtmitteln sparen

Bei der Beleuchtung können die Verbraucher sehr einfach und kostengünstig Energie einsparen. Alte Glühbirnen und Leuchtmittel verbrauchen viel mehr Strom als man denkt. Falls diese noch vorhanden sind, sollten sie durch LED-Lichter ersetzt werden.

2. Standby-Verluste minimieren

Viel Energie geht auch durch einen Mehrfachstecker verloren. Standby-Verluste bei Computertechnik und Fernsehzubehör sind leider sehr häufig. Der Stecker sollte leicht zugänglich sein. „Man sollte nicht erst hinter den Fernseher klettern müssen, um den Schalter auszuschalten“, sagt Peters. Wenn der Stecker leicht erreichbar und im besten Fall auch noch sichtbar ist, wird nicht so leicht vergessen, ihn nach dem gemütlichen Fernsehabend auszuschalten.

3. Beim Waschen sparen

Ein Aufkleber mit Angaben zur Energieeffizienzklasse ist auf einer Waschmaschine angebracht. Beim Thema Energiesparen bei Haushaltsgeräten wie Wasch- und Spülmaschinen klaffen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Auch beim Wäschewaschen, bei der Spülmaschine und beim Trockner kann man ohne Aufwand viel einsparen, denn diese Geräte besitzen das energiesparende Eco-Programm, was 30-50 Prozent weniger verbraucht. Sogar bei vielen Fernsehern lässt sich inzwischen ein Energiesparprogramm einstellen. Das Bild werde dann minimal dunkler, man gewöhne sich jedoch schnell daran. Der Verbraucher solle sich auch überlegen, wann man die Geräte wirklich brauchen würde. Für drei Teller die Spülmaschine anzustellen oder bei strahlender Sonne die Wäsche in den Trockner zu füllen anstatt sie auf der Terrasse aufzuhängen, sei unnötige Energieverschwendung, so Peters.

4. Intelligente Platzierung

Man solle sich auch überlegen, wo die Geräte stehen. Wenn es platztechnisch möglich ist, sollte der Gefrierschrank nicht neben dem Herd oder der Heizung stehen. Je wärmer es ist, desto mehr Leistung muss das Kühlgerät auch erbringen. Auch Restwärme von Backofen und Herd würden von Verbrauchern zu selten genutzt, obwohl diese Geräte nicht so schnell abkühlen.

5. Investition in neue Geräte

Wer finanziell in der Lage ist, etwas Geld in Energiesparmaßnahmen zu investieren, könne sich eine abschaltbare Steckdose anschaffen und veraltete Küchengeräte ersetzen. Beim Neukauf solle auf das Energielabel geachtet werden. Anhand dessen lasse sich der Energieverbrauch gut vergleichen.

Im nächsten Jahr werde auch eine neue Kampagne zur Steckersolaranlage starten, die man auf der Terrasse bzw. dem Balkon installieren kann, so Carsten Peters. Diese Anlage würde zwischen 600 und 800 Euro kosten.

Weitere Informationen zum Energiesparen finden Sie unter: https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/energie/strom-sparen

Weitere Informationen zur Solarsteckeranlage gibt es hier: https://www.verbraucherzentrale.nrw/steckersolar

