Für Jugend aus Brilon: „Wilhelmine-Hövener-Stiftungspreis“

Wilhelmine "Minna" Hövener, Stifterin des Stadtmuseums, war bis 1977 Studiendirektorin am Gymnasium Petrinum in Brilon, hier eine Aufnahme von 1964. Ihre Stiftung lobt jetzt Schülerpreise aus

Brilon. Jugendliche, die sich mit Brilons Geschichte beschäftigen, können künftig mit einem Preis der „Wilhelmine-Hövener-Stiftung“ ausgezeichnet werden:

Er soll junge Menschen anregen, sich mit Kultur und Geschichte der Region rund um Brilon zu beschäftigen: Der Briloner Heimatbund Semper Idem und das Stadtmuseum haben den „Wilhelmine-Hövener-Stiftungspreis“ ins Leben gerufen. Damit ausgezeichnet werden sollen Arbeiten von Schülerinnen und Schülern, die in Verbindung mit dem Stadtmuseum entstehen. Schon in der Vergangenheit, so Heimatbund-Vorsitzender Winfried Dickel, seien auf diese Weise bemerkenswerte Facharbeiten entstanden. Dabei deckt sich das Ziel des Preises mit den Zielen der Stiftung: Das Bewusstsein für die Geschichte, Kultur und Natur der Stadt Brilon und der Region zu fördern.

Bei der Form der Arbeiten haben die Schülerinnen und Schüler freie Wahl. Das kann in klassischer Schriftform sein, aber auch digitale Präsentationen oder Vorträge vor einem Plenum sind möglich. Dann können die Manuskripte eingereicht werden. Auch Gruppenarbeiten sind möglich. Die Themenwahl ist frei, Abgabetermin ist jeweils der 1. September.

Veröffentlichung auf der Homepage

Eine Jury begutachtet die Arbeiten und vergibt Preise und Urkunden. Außerdem würdigt das Museum das Engagement der Verfasser mit der Veröffentlichung der Arbeiten auf der Homepage des Museums.

Der Jury gehören Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Heimatbund-Vorsitzender Winfried Dickel, Museumsleiter Carsten Schlömer und Heiner Duppelfeld, Leiter des Museums der Stadt Marsberg und in seiner Zeit als Lehrer am Gymnasium Petrinum in Brilon Initiator von Schülerprojekten in Kooperation mit dem Haus Hövener; zu dem ergänzt themenspezifisch das Mitarbeiter-Team des Museums die Jury. Außerdem gehören die jeweiligen Sponsoren der Preise dem Gremium an, in diesem Jahr ist dies Marilies Hillebrand, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke, dem Trägerverein des Stadtmuseums.

Preisverleihung für den 13. September vorgesehen

Die Preisverleihung ist jeweils für den 13. September vorgesehen, dem Geburtstag von Wilhelmine „Minna“ Hövener, der Stifterin des Museums. Bis zu ihrem Tod am 17. Dezember 1999, hatte sie das Gebäude am Markt alleine bewohnt - und über Jahrzehnte am Inventar kaum etwas verändert. Die 1906 geborene Nachfahrin der Gewerkenfamilie Unkraut hatte Mathematik, Physik und Erdkunde studiert und war 1949 erste festangestellte Studienrätin des Briloner Gymnasiums. Dort unterrichtete sie bis 1977. Wenige Jahre vor ihrem Tod machte sie das Haus samt des historischen, großbürgerlichen Inventars und des umfangreichen Familien- und Wirtschaftsarchivs mit einer Schenkung an das LWL-Freilichtmuseum Detmold und der Gründung der Stiftung Briloner Eisenberg und Gewerke - Stadtmuseum Brilon der Öffentlichkeit und spezielle ihrer Heimatstadt öffentlich.

