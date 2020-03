Für Kotbeutelspender ein dreifaches Wuff an Stadt Medebach

Medebach. Der Spaziergang in Medebach am Holtischen Feld ist für Hunde sehr verdauungsförderlich. Jetzt gibt es dort einen Kotbeutel-Spender.

Sie heißen Benny, Sina, Luna, Socke, Nero, Josie, Sammy, Cora und Dino und für sie alle ist zweimal täglich der Weg das Ziel.

Genau wie die Medemöpse Barney und Emma und der Touristikhund Luzie zieht es viele andere Schäferhunde, Beagle, Landser oder Labradore ins Holtische Feld in Medebach.

Viel zu schnüffeln

Entlang der weit verzweigten Wirtschaftswege dort gibt es viel zu sehen und zu erschnüffeln für die Vierbeiner. Das ist für die Hunde genauso informativ, wie das tägliche WP-Lesen für Sie, liebe Leser. So gibt es immer mal eine Pause, um Pferde, den Hofhund Luna, drei Schwarzkopfschafe, Hühner und entgegenkommende Artgenossen zu begrüßen. Da ist der Morgen- und Abendspaziergang wirklich idyllisch und erholsam. Das war nicht immer so.

Die Dog-Station in Medebach. Foto: Kerstin Neumann-Schnurbuswp

Bis zu 15 Hundehaufen

Bis vor Kurzem konnte man entlang der Wegesränder manchmal über 15 Hundehaufen zählen oder noch schlimmer, in diese Tretminen reintapsen. Besonders in der dunklen Jahreszeit war die Chance hierfür ohne Taschenlampe immer sehr hoch. Aber auch die Entsorgung von gefüllten Tütchen in Hecken, auf Grundstücken oder in fremden Mülltonnen wurde von Anwohnern zu Recht moniert.

Station wird fleißig genutzt

Doch Dank der Stadt Medebach gibt es jetzt, kurz vor dem Industriegebiet an der großen Pferdewiese, eine Dog-Station. Seither sind die Wege und Wiesenflächen viel schöner und sauberer geworden und der Klang eines in die Entsorgungsmöglichkeit herein geworfenen Beutels verrät, dass die Dog-Station fleißig genutzt wird. Schön, dass so viele Medebacher Hundefreunde Verantwortung übernehmen.