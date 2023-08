Für Regentage im Sauerland: Last-Minute-Tipps für die Ferien

Hochsauerlandkreis. Für die letzte Ferienwoche im Sauerland ist Regen angesagt. Familien können aber trotzdem was unternehmen. Sechs Tipps gegen Regen-Langeweile.

Die Sommerferien sind fast vorbei, aber ein paar Tage lassen sich noch mit letzten Unternehmungen füllen. Wer noch Last-Minute-Freizeittipps braucht, wird hier auf jeden Fall fündig, denn im Sauerland gibt es zahlreiche tolle Attraktionen für Familien, die ausprobiert werden können. Etwas schwierig macht es für die Familien allerdings das Wetter, noch bis weit in den August hinein sagt der WP-Wetterexperte keine Besserung voraus. Umso besser, dass einige der Tipps sich insbesondere für Regen eignen.

Escape-Room in Altastenberg

„Ein Schiff in Not, die Crew Tod und ihr kommt nicht so einfach von Bord. Das Schiff hat eine Mission und ein eigener Willen. Den richtigen Kurs fahren ist angesagt. Schafft ihr es rechtzeitig das Rätsel zu Lösen?“ So lautet die Beschreibung des Escape-Rooms Winterberg für das Rätsel „Der fliegende Hollaender“. Geeignet für Fortgeschrittene und Gruppen von 3 bis 5 Leuten. Blutige Anfänger sollten sich lieber an das Rätsel „Zurück in die Vergangenheit“ wagen. Dazu heißt es: „Geht in der Zeit zurück und landet in der ursprünglichen Kulisse der 70er Jahre. Ihr verfolgt die Geschichte von Louisl Petronella, die die Rätsel ihres Onkels lösen wollte – ohne Erfolg. Jetzt werdet Ihr herausgefordert, die Rätseln zu lösen. Unter Begleitung von Zeitgenössischer Musik. Gar nicht so einfach…“ Klingt spannend, ist es auch - und auch für Kinder geeignet. Im Netz lest ihr unter www.escaperoomwinterberg.de mehr zum dritten Rätselangebot.

Renauweg 48, Winterberg-Altastenberg. Reservieren geht auf deutsch, englisch und niederländisch unter 01516 4974348.

Bowlingcenter in Winterberg

„Bowling-Spaß in schönem Ambiente“ verspricht das Winterberger Bowlhaus. Hier können sich Familien und Freunde austoben und Wettkämpfe veranstalten. An der Bar gibt es erfrischende Getränke – sogar Cocktails – und Snacks wie Pizza. Neben den Bowlingbahnen können auch Billard, Dart-Automaten und Airhockey ausprobiert werden.

Reservierungen unter 0162 8464 089. Orkestraße 2, Winterberg. www.bowling-winterberg.de

Der Möhnesee

Rund um den Möhnesee lässt sich einiges entdecken. Während die Gastronomie mit wassernahen Außenterrassen zum Verweilen einlädt, kann die Staumauer am Möhnesee als Hauptattraktion der Stadt besucht werden. 650 Meter lang und 40 Meter hoch erstreckt er sich an der Talsperre. Führungen werden vom Ruhrverband angeboten, Infos dazu unter 02924 970411. Wer näher am Wasser sein möchte, kann eine der angebotenen Schifffahrten machen. Fährverkehr über den Möhnesee mit dem Katamaran MS Möhnesee sind für bis zu 600 Personen möglich und werden jeden Tag stündlich, 11 Uhr bis 16 Uhr (letzte Abfahrt ab Sperrmauer) angeboten. Die Touren können direkt auf dem Boot gelöst werden, es gibt Familienkarten für eine große Tour. Das Bordbuffet bietet neben Frühstück auch herzhafte Leckereien.

Detaillierte Infos gibt es unter www.moehneseeschifffahrt.de

Kai Fullone hat in Winterberg seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bietet bei Full-One Lasertag für jede Altersklasse an. Foto: Kevin Kretzler / WP

Lasertag-Arena in Winterberg

Auf 500 Quadratmetern erstrecken sich dunkle Labyrinth-Räume mit Hindernissen, Musik und Nebel. Fluoreszierende Bilder lassen die Teams in andere Welten abtauchen. Bis zu 20 Mitspieler können gegeneinander im Lasertag antreten.

Full-one Lasertag Winterberg, Remmeswiese 3. Aktuellste Öffnungszeiten gibt es stets bei Google einsehbar, Montag und Dienstag sind Ruhetage, an den anderen Tagen öffnet die Lasertag-Arena ab 12 Uhr. Reservierungen müssen online getätigt werden.

Wewelsburg

Auf der Website zur Wewelsburg, der einzigartigen dreieckigen Burg, heißt es: „Hoch über dem Almetal erbauten Paderborner Fürstbischöfe zwischen 1603 und 1609 im Stil der Weserrenaissance auf einem Bergsporn die Wewelsburg. Erleben Sie Geschichte zum Anfassen, genießen Sie ganz unterschiedliche Aus- und Einblicke, die Gastronomie der Burg oder einen Kurzurlaub in der Jugendherberge.“ Im Museum lässt sich Geschichte schnuppern, Leckereien gibt es in der Gastronomie an der Wewelsburg.

Burgwall 19, Büren-Wewelsburg. Öffnungszeiten gibt es online unter www.wewelsburg.de

Das Curioseum in Usseln bei Willingen stellt Kuriositäten aus den verschiedensten Epochen aus. Betreiber Reiner Mütze sagt: "Jeder findet hier etwas, was er aus seiner Jugend kennt." Foto: Jana Naima Schopper / WP

Curioseum in Usseln

Das Curioseum in Willingen-Usseln ist mit dem Auto sehr gut erreichbar und immer einen Zwischenstopp wert. Mit irren Exponaten aus allen Bereichen des Alltags sowie aus allen Epochen macht der Besuch der ganzen Familie Spaß. Hier können Besucher wirklich in jeder Ecke lustige Details entdecken. Auch Oldtimer und Microcars laden zum Bestaunen ein.

Täglich von 10 bis 17 Uhr, Düdinghäuser Str. 1, Willingen

