Futurologe macht nicht nur Olsberg Mut für die Zukunft

„Genießen Sie die Zukunft“, sagte der Futurologe Max Thinius den Olsbergern beim Jahresempfang der Stadt. Im Hochsauerland könne man auf der Sonnenseite sein, wenn man nur entsprechend handele! Thinius ist als Berater für einen Digitalisierungskreis der Städte Olsberg und Brilon gemeinsam mit einigen Unternehmen schon länger mit im Boot. Wie sich die Region die Digitalisierung zu Nutze machen kann, das verrät er im WP-Interview.

Viele Chancen

Westfalenpost: Herr Thinius, welche Chancen haben wir hier im tiefen Sauerland denn genau?

Max Thinius: Eine Region wie diese, die relativ viel eigene Initiative und wirtschaftliche Kraft hat und doch ganz gut ans Autobahn-Netz angebunden ist, kann – das belegen viele Studien – einer der großen Gewinner der Digitalisierung sein. Infrastrukturell lässt sich das herstellen, nur im Denken müsste sich noch das ein oder andere verändern.

Wie meinen Sie das?

Es ist ein Irrglaube der Menschen, zu sagen: „Wer weiß, was die Zukunft bringt.“ Ich kann ganz genau sagen, was auf uns zukommt, nämlich genau das, was wir machen. Wir gestalten sie selbst, indem wir eine Handlung anstoßen, mit der wir in Zukunft etwas erreichen. Da kommt nix von irgendwo her. Das passiert nur, wenn wir nichts tun.

Kurz und Knapp Ergänzen Sie diese Sätze Was tun Sie als Viel-Reisender für Ihre Klimabilanz?

Ich erledige 99,8 Prozent meiner Wege mit dem Zug!

Warum sind Hut und orange Schuhe Ihr Markenzeichen?

Gute Sichtbarkeit von Ferne, und auch im Getümmel mit Blick nach unten aufs Handy – ach’ hallo!

Was mögen Sie gerade an Olsberg und Umgebung?

Wenn sich 80 Prozent unseres Alltags ändern, sehen meine Gesprächspartner hier 80 Prozent Chancen für Olsberg darin.

Sie leben – auch – in Kopenhagen. Was können wir von den Dänen lernen?

Kooperationsgeist und eine gesunde Einstellung zu Familie und Freunden.



Dann kommt irgendwann China und sagt, ich kaufe dies und das, den Duisburger Hafen, vielleicht auch Olsberg. Das wird aber nicht passieren, da bin ich mir sicher, weil diese Region bereits anders aufgestellt ist und nur noch einiges anstoßen muss.

Wie das?

Rund 84 Prozent des Alltags- haben sich beim Übergang von der Agrarwirtschaft in die Industrialisierung verändert. Das wird jetzt wieder so kommen, wir werden ungefähr 80 Prozent unseres Alltags verändern. Wir werden anders arbeiten, von überall. Ich kann hier in Olsberg mein Büro eröffnen und mein Unternehmen anmelden und von hier aus die gesamte Welt bespielen, es stört keinen. Das wird für immer mehr Berufe gehen – unabhängig von 5, 6 oder 7 G. Das ist gar nicht unbedingt das Entscheidende. Große Städte wurden gebaut, um Maschinen und Arbeitskraft nah zusammenzubringen. Wenn man dies mit dem Ende der Industrialisierung immer weniger braucht, dann braucht man auch keine großen Städte mehr.

Drang aufs Land

Was bedeutet das für die Region?

Wir erwarten als Forscherteam im wissenschaftlichen Beirat ab 2020-25 eine Umkehr vom Zuzug der Menschen in die Stadt hin zum Drang aufs Land. Wenn es so kommt, ist jede Region gut dran, die irgendwo noch einen Anschluss an eine große Wirtschaftsmetropole hat, darum ist die Eröffnung des Autobahnteilstücks kürzlich umso wertvoller. Je näher die Anbindung, desto besser auch für autonome Fahrzeuge, die kommen werden, kleine wie große und einfacher einzusetzen sind als neue Bahntrassen zu verlegen. Es geht dann einfach schnell von Dortmund oder Bielefeld hierhin, wenn doch mal ein analoges Treffen nötig ist.

Was kann ein Futurologe beisteuern, um Regionen zu helfen?

Ein Futurologe ist kein Zukunftsforscher, er entwickelt Zukunftsszenarien, Geschäftsmodelle, die in der Zukunft stattfinden und überlegt, was muss ich heute ändern, um das tatsächlich zu erreichen. Wenn wir über Zukunft reden, versuchen wir häufig, das, was wir bisher gedacht haben, auf die Zukunft anzuwenden. Und das ist nicht gut, um eine digitale Welt zu erschaffen.

Zur Person Steckbrief Max Thinius, lebt überwiegend in Berlin und zeitweise auch in Kopenhagen; Er ist 50 Jahre alt, in Lingen/Ems geboren, in Essen groß...

Das Denken haben wir aus der Industriekultur mitgenommen. Es geht aber darum, nicht an das Vorhandene zu denken und wie es immer war, sondern daran, was möglich ist. Gesetzestexte zum Beispiel werden bald künstliche Intelligenzen viel besser nach unseren Wünschen aufstellen können als Arbeitsgruppen. Dann werden die Bürgermeister und Landräte immer wichtiger, mitunter sogar wichtiger als Bundespolitiker, weil sie bei aller Dezentralität der Digitalisierung den direkten Draht zu den Menschen haben.

Wieder alt und weise werden

Warum macht Digitalisierung menschlicher, wie Sie betonen?

Ich habe mit der Digitalisierung die Chance, wieder alt und weise zu werden, wie einst in der Agrarwirtschaft. Dort war der Rat der Älteren immer gefragt. Mit der Industrialisierung waren die Menschen ab einem bestimmten Alter auf einmal nichts mehr wert, die Rente wurde eingeführt. Jetzt brauchen wir Beschäftigungsprogramme, in die wir diese Weisheit wieder integrieren. Sie können froh sein, dass die alten Menschen hier noch so gut integriert sind. In Städten liegt die Vereinsamungsquote von Rentnern bei bis zu 64 Prozent. So viele fühlen sich einsam. Im ländlichen Raum sind es 12 Prozent. Sie sind also an einer viel weiter entwickelten Gesellschaftsform beteiligt.

Wie funktioniert Ihr Konzept für die Region?

Die Generation der so genannten Millenials will zum Beispiel keine großen Einkaufszentren mehr. Sie will das Individuelle und das Regionale. Sie haben noch Fachgeschäfte, seien Sie froh! Selbst in Metropolen wie in Kopenhagen bilden sich bereits polyzentrale Strukturen. Anwohner wollen ihr eigenes Obst und Gemüse in der Nähe anpflanzen - auch lernen, wie das geht! - und durchmischt wohnen. Das alles gibt es hier in Olsberg als gewachsene Struktur. Die Stadt alleine kann nicht überleben, aber vernetzt mit Brilon, Meschede und vielen anderen kleinen Metropolen kann sie die gleiche Vielfalt liefern, zum Beispiel auch kulturell, so dass sie nicht hinter Großstädten zurückstecken muss. Und Digitalisierung bietet die Möglichkeiten das alles zusammenzuführen.

Beispiel dänisches Bier

Haben Sie ein konkretes Beispiel?

Eines, das hier sicher alle verstehen. Es geht um Bier. In Dänemark zeigt sich das am Beispiel „Craft-Beer“. Da gibt es die Marke Mikkeller – die haben, statt eine eigene Brauerei zu bauen, das Craft-Beer der Mikrobrauereien rund um den eigenen Standort gekauft. Viele kleine Biere, denen sie eine gemeinsame, sehr bunte, Identität gegeben haben. Man trinkt also regional immer nur das, was gerade in den umliegenden Straßen gebraut wurde. Und so ein Set um als Mirko-Brauer Bier zu brauen, gibt es ab 350 Euro und damit kriegt man schon mal 60 Liter Bier am Tag hin. Man braucht heute keinen riesengroßen Braukessel für mehrere Millionen mehr um gutes Bier zu brauen.

Heute hat Mikkeller 120 Brauhäuser auf der Welt und verkauft in Summe so viel Bier wie eine der 12 größten Brauereien in Europa. Über diese regionale Einbindung sinkt, das hat man herausgefunden, die Kriminalitätsrate in den Stadtteilen und die Nachbarschaft baut sich besser auf. Inzwischen wir das Ganze mit „signature food“, regionalen Produkten, ergänzt, mit dem Ziel in weniger als acht Stunden von der Ernte auf den Mittagstisch der Dänen zu kommen. Da haben die Dänen gerechnet, dass diese gesunde Ernährung die Gesundheitskosten deutlich senkt. Aus der Idee einer einfachen Brauerei ist ein Prozess geworden, der die Gesellschaft verändert. Das bedeutet Zukunft gestalten. Und da sind hier in Olsberg alle Möglichkeiten vorhanden. Sie müssen nur noch vernetzt werden. Und es gibt nur einen Moment das alles anzugehen: jetzt.