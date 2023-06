Gärten und Geschichte: Briloner Heimatbund auf Zeitreise

Der Heimatbund unternimmt eine Spurenzeitreise zu den heilkundigen Mönchen und dem berühmten Medicus von der Weser. Hier sind die Bilder.

Brilon/ Höxter. Bei perfektem Wetter fuhr Winfried Dickel (Vorsitzender Briloner Heimatbund) mit 50 Mitgliedern zum 66. Westfalentag des Westfälischen Heimatbundes e.V. (WHB) zur Landesgartenschau nach Höxter und den Gärten des Welterbes Corvey.

Hier traf Gartenschau auf Historie und alle freuten sich auf eine Spurenzeitreise zu den heilkundigen Mönchen und dem einst berühmten Medicus von der Weser, einer der ersten Augenärzte überhaupt.

Da geht noch was

Der Westfalentag stand unter dem Motto „Da geht noch was! – nachhaltiges Engagement“ und das Gelingen bürgerschaftlichen Engagements wurde in den Blick genommen. „Die Zukunft verlangt viel von der Gesellschaft und wir brauchen grünes Ehrenamt. Das gewinnt immer mehr an Bedeutung“, begrüßte Dr. Georg Lunemann (Vorsitzender WHB) die Gäste. „Den Menschen fehlt Gesellschaft und der Gesellschaft fehlen Menschen.“ Aber dazu brauche das Ehrenamt Wertschätzung, Anerkennung und Mitwirkung. „Krisen kommen von selbst, aber an den Rahmenbedingungen muss noch gearbeitet werden: weniger Bürokratie, mehr Pragmatismus und einen vernünftigen Rahmen. Auch den Erfolg eines Förderprogramms könne man nicht an der Seitenanzahl der Formulare messen. Der WHB versuche, ein tragfähiges Ehrenamt über den Bundesverband in Berlin mitzugestalten.

Heimat ist nicht spießig

„Ehrenamt gilt als solides Fundament einer Stadt“, erklärte Bürgermeister Daniel Hartmann. Höxter konne sich nicht beklagen, unter dem Slogan „Höxter heimatet“ haben zum Gelingen der Landesgartenschau viele ehrenamtlichen Kräfte beigetragen. Werner Dürdoth (1. stellv. Landrat Kreis Höxter) betonte, dass der WHB dazu beitrage die Geschichte der Region und das Gefühl von Heimat besser zu verstehen. In der aktuellen Tragödienwelt „haben viele Menschen ihre Heimat verloren.“ Wer sage, dass Heimat etwas Spießiges sei, dem würde ein Ukrainer antworten: „Du musst die Heimat erst einmal selbst verlieren.“

Nachdenklich machte auch die Festrede von Landtagspräsident André Kuper. „Ohne innere Heimat verlieren Menschen den Kompass. Der WHB ist kein altbackener Verein, sondern ein Ankerpunkt.“ Aber nachhaltiges Engagement werde durch Vorschriften kompliziert. Viele Menschen seien bereit, für andere etwas zu tun. „Aber es kann nicht sein, dass Menschen, die mehr tun als andere, auch noch untragbare Risiken eingehen.“ Wie wichtig ein starken Miteinander und die strategische Vernetzung für die Demokratie vor Ort und den Frieden in der Gesellschaft sind, darüber wurde dann in Gesprächsrunden diskutiert. Höhepunkt war die Verleihung von „Rolle vorwärts – der Preis des WHB für frische Ideen“ an den Arbeitskreis „Flechthecken in Nieheim“ (Heimatverein Nieheim e.V.).

Pflanzen und mehr

Anschließend machte ein Teil der Briloner Gruppe mit Elmar Weber einen Stadtspaziergang durch die historische Altstadt von Höxter. Die anderen erlebten bei einer Themenführung „Pflanzen und mehr“ mit einem Landschaftsarchitekten durch das Welterbe Corvey im Gartenschaugelände einen Blütenrausch. Auf 31 Hektar verteilen sich 34 Themen- und Galeriegärten. Unbedingt besuchen sollte jeder den wunderschön angelegten Remtergarten. Ruhebänke und Liegestühle luden zwischen blühenden Wiesen und Beeten zum Verweilen ein, um das Blütenpracht-Ambiente in Ruhe zu genießen. Einen Klostergarten hatten die Mönche einst für die eigene Ernährung angelegt. Im Apothekergarten, auf den viele Brilonerinnen gespannt waren, lebte das Wissen der Benediktiner wieder auf, hier gediehen schon im Mittelalter erprobte Heilkräuter und Arzneipflanzen. Diese waren in unterschiedlichen Beeten für 11 Körperteile angeordnet. Man entdeckte auch besondere Gehölzraritäten wie den Pflaumenblättrigen Weißdorn mit langen Stacheln.

Unter den Doppeltürmen aus der Zeit Karls des Großen gediehen Rosenschönheiten, seltene Stauden und Gehölze. Der Parkführer machte immer wieder auf seltene Pflanzen aufmerksam, wie das Glaskraut zum Reinigen von Gläsern. Interessant ist auch eine multimediale Reise in den Archäologiepark, in dem die unter landwirtschaftlichen Flächen versunkene Wüstung Corvey sichtbar gemacht wurde. Es gab noch unendlich viel zu sehen, aber die Zeit war zu kurz. Da lohnt auf jeden Fall ein Wiederkommen.

