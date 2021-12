Game World Willingen mit neuen Spielen wie Laser-Labyrinth

Willingen. Die Game World Willingen hat neue Attraktionen. Besucher können dort nun zum Beispiel Poolball spielen oder da Laser-Maze Labyrinth durchqueren.

Die Tourismushochburg Willingen nahe Brilon an der Grenze zum Hochsauerlandkreis ist um eine Attraktion reicher geworden: „Geselliges Spielen in fantastischem Ambiente“ unter diesem Motto hat Fantastic Rooms „3 -d World“, sein Angebot um die Fantastic Rooms „Game World“ erweitert. Erste Bereiche sind bereits bespielbar. Ausgestattet ist die Arena mit der neuen Poolball-Arena, dem interaktiven Laser-Maze, Fußballdart, zwei Turnier- und einem Familykicker, zwei professionellen Darts, Slackline, Tischtennis, einem Airhockey und einem 1,5 Meter großen Jenga XXL.

Das Angebot ist für Kinder ab acht Jahre geeignet, aber auch jüngere Kids finden eine Beschäftigung. Im Laser Maze haben bereits Fünf- bis Sechsjährige Spaß. Spielteppich und Shuffelboard sind auch für die etwas jüngeren Geschwister geeignet.

Kombination aus Poolbillard und Fußball

Poolball ist eine Kombination aus Poolbillard und Fußball. Die Besucher spielen an einer Art überdimensionalen Billardtisch in der Größe von 4,5 mal 8 Meter. Anstelle eines Queues schießen die Spieler fußballgroße Kugeln mit den Füßen in die Taschen. Die Regeln sind an die des Billiards angelehnt. Zu zweit oder in kleinen Gruppen - Poolball macht immer Spaß. Der Poolballtisch darf nur mit Hallenschuhen betreten werden.

Schatz, der mit Laserstrahlen „geschützt“ wird

Beim Laser Maze durchlaufen die Teilnehmer ein fast 50 Quadratmeter großes Labyrinth auf der Suche nach einem Schatz, der mit Laserstrahlen „geschützt“ wird. Das Berühren der Laserstrahlen gibt Strafpunkte. Gewinner ist, wer mit den wenigsten Strafpunkten das Ziel erreicht hat. Über vier Kameras wird das Geschehen im Inneren auf einen großen Monitor am Eingang übertragen. Die Wartenden können mitfiebern und sich eine eigene Strategie überlegen. Ein Zielmonitor zeigt die Zeit und Strafzeiten an.

Beim Fußballdart schießen die Spieler mit Softbällen auf eine 2,5 Meter große Dartscheibe. Durch die Kletteigenschaften haftet der Ball an der Scheibe. Die Punkte werden wie beim Dartspiel einfach, doppelt oder dreifach gezählt.

Sowohl Kindergeburtstage als auch Gruppen- und Firmenevents, Klassen- Jugend und Vereinsfahrten oder auch Familien- oder Freundeskreise haben nun eine Location für Ihre Freizeitveranstaltungen und Treffen. In der Kombination mit der Golfworld ist ein neues, großartiges Indoor-Freizeiterlebnis entstanden und beispielsweise beim Teambuilding mit Wettbewerben zu verbinden.

Reservierungen erforderlich

„Eine Bereicherung des wetterunabhängigen Indoor-Freizeitangebots, das Familienurlaub in Willingen noch attraktiver macht“ lobt Tourismusdirektor Norbert Lopatta. Egal ob Freizeitvergnügen oder Turnierveranstaltungen, die Gameworld bietet mit dem als Bühne umbaubaren Poolballtisch, einer kleinen Sitztribüne, der Theke, und der Möglichkeit des Caterings eine vielfältige Plattform verschiedenster Veranstaltungen der Generationen. Verschiedene Lichtstimmungen vom Normal- über Farblicht bis hin zum Blacklight sorgen für ein außergewöhnliches Ambiente in geselliger Runde.

Aufgrund des Charakters der Halle und wegen der begrenzten Spielkapazitäten sind Reservierungen erforderlich und saubere Hallenschuhe erwünscht. „Nach einem großartigen Einsatz der kompletten Handwerkerschaft, dem unser herzlicher Dank und Respekt gebührt, konnten wir die Anlage in kürzester Zeit fast fertigstellen“ freut sich Geschäftsführer Michael Börger.

Die vollständige Eröffnung ist für Ende Januar geplant. Die Öffnungszeiten sind saisonabhängig, Sonderöffnungen auf Anfrage möglich. Preise, Fotos und viele weitere Infos gibt es in Kürze unter www.fantastic-rooms.de. Telefonische Anfragen unter 05632-9664655.

