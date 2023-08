Ganz Meerhof fiebert dem Bürener Kreisschützenfest entgegen

Meerhof/Kreis Büren. Ein 1200-Seelen-Dorf erwartet allein 6000 Schützen und Musiker: Meerhof richtet an diesem Wochenende das 64. Kreisschützenfest aus.

Das 64. Kreisschützenfest des Altkreises Büren findet am Wochenende (1. bis 4. September) in Meerhof mit dem Königspaar Sebastian und Astrid Wiepen an der Spitze statt. Auftakt ist am Freitag, 1. September, um 19.30 Uhr mit der großen Party in der Schützenhalle. Auftreten werden Isi Glück und DJ Biene. Höhepunkt des Kreisschützenfestes wird der Festumzug am Sonntag sein.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Sebastian Wiepen hatte vor einem Jahr das 64. Kreisschützenfest des Altkreises Büren nach Meerhof geholt, als er in Boke, einem Ortsteil der Stadt Delbrück, mit dem 114. Schuss den letzten Rest des Vogels von der Stange geholt hatte. „Seit nunmehr fast einem Jahr blicken wir voller Freude und Euphorie auf das erste Septemberwochenende, an welchem unsere Regentschaft ihren Höhepunkt erreichen wird“, so das Königspaar im Grußwort an die Schützengemeinde. Meerhof – 1223 Einwohner zählt das Dorf – ist daher in den kommenden Tagen im Ausnahmezustand. Es werden tausende Gäste an den Festtagen erwartet. Meerhof gehörte bis zur kommunalen Neugliederung zum Kreis Büren und ist daher statt im Kreisschützenbund Brilon im Kreisschützenbund Büren organisiert.

Lesen Sie auch:Briloner Altstadtfest: Exklusiv-Einblick in die WP-Redaktion

Gut vorbereitet

Der Schützenverein Meerhof um Schützenoberst Hubertus Hund ist auf das große Fest vorbereitet. „Ein Ort, ein Puls, eine Gemeinschaft“ – unter diesem Motto stehen die Tage. Sechs große Zelte sollen Platz für die rund 6000 Schützen und Musiker bieten, die an den Festtagen erwartet werden. Zwei Biergärten sorgen für Gemütlichkeit.

Lesen Sie auch: Brilon: Pferd büxt aus und stürzt in Swimmingpool

Die Bierpreise sind im Vergleich durchaus moderat. 1,90 Euro wird pro Glas Bier (0,2 l) genommen, eine Kiste Bier kostet 44 Euro. Ausgeschenkt wird Bier der benachbarten Westheimer Brauerei. Der große Festzug führt über rund drei Kilometer am Sonntag vom Antreteplatz am sieben Hektar großen Festgelände durchs Dorf. Von 9 bis 17 Uhr ist die Ortsdurchfahrt gesperrt. Mit dabei sind auch Schützenvereine und Schützenbruderschaften aus dem Hochsauerlandkreis, die als Gäste teilnehmen.

Sonderbusse aus Marsberg

Für Besucher stehen beim Kreisschützenfest rund 4500 Parkplätze bereit, Sonderbusse aus dem Stadtgebiet Marsberg werden eingesetzt.

Lesen Sie auch: Montgolfiade Warstein: Was Sie zum Mega-Event wissen müssen

Das Programm



Freitag, 1. September

19.30 Uhr: KSF-Party im Festzelt mit Isi Glück und DJ Biene. Eintritt: 8 Euro. Biergarten geöffnet (freier Eintritt)





Samstag, 2. September

12 Uhr: Abholen Königs-, Kreiskönigs-, und Kinderkönigspaar

13 Uhr: Ansprache und Begrüßung

14 Uhr: Heimatnachmittag

16.30 Uhr: Empfang der auswärtigen Vereine.

17 Uhr: Festgottesdienst im Festzelt

18.30 Uhr: Gefallenehrung und Großer Zapfenstreich am Ehrenmal

20 Uhr: Großer Festball mit der Partyband Diemel-Rausch





Sonntag, 3. September

11.30 Uhr: Antreten an der „Alten Schule“

11.30 Uhr: Empfang der auswärtigen Vereine am Antreteplatz neben dem Festzelt

12 Uhr: Empfang der Ehrengäste

13 Uhr: Festansprachen, Historisches Fahnenschwenken, Parade, danach Großer Festumzug.

17 Uhr: Vogelschießen und Proklamation des Kreiskönigspaares

19.30 Uhr: Großer Festball mit der Partyband Diemel-Rausch.





Montag, 4. September

8.30 Uhr: Eintreffen der Schützen und Gastvereine

9 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt

10 Uhr: Schützenfrühstück mit musikalischer Begleitung und Übergabe der Kreisstandarte an den neuen Ausrichter

12.30 Uhr: Party: DJ Tommy Fieber.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon