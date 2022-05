Die schönsten Gassi-Runden in und rund um Brilon: Wir haben einige Tipps gesammelt.

Gassigehen Gassi-Gehen in Brilon: Das sind die schönsten Strecken

Hochsauerlandkreis. Abwechslung für die tägliche Gassi-Runde mit dem Hund gefällig? Wir haben die schönsten Strecken in und rund um Brilon zusammengefasst.

Die Sonne strahlt, das Wetter ist schön und macht gleich viel mehr Lust auf eine lange und ausgiebige Gassi-Runde mit dem Hund. Ein bisschen Abwechslung gefällig? Wir haben die schönsten Gassi-Strecken in und rund um Brilon zusammengefasst. Es handelt sich hierbei um Tipps aus der Redaktion ohne Anspruch auf Vollständigkeit – weitere Tipps sind aber willkommen.

Briloner Waldfeenpfad

Der Briloner Waldfeenpfad ist eine drei Kilometer lange Rundtour. Los geht’s am Parkplatz gegenüber vom Landgasthof Gruß. Carolin Meerpohl, die Leiterin des Briloner Tierheims, empfiehlt diese Strecke für Hundebesitzer. Die Strecke gehört zu ihren liebsten Runden mit Hündin Cassy.

Der Briloner Waldfeenpfad eignet sich perfekt für eine Gassi-Runde. Foto: WP

Strecke Richtung Hiebammen Hütte

Ein weiterer Tipp von Carolin Meerpohl: Die Strecke in Richtung der Hiebammen Hütte, die direkt am Rothaarsteig gelegen ist. Aber auch die Sauerland-Waldroute sowie der Briloner Kammweg führen hier vorbei.

Der Rothaarsteig

Der Rothaarsteig ist für schöne Stunden an der frischen Luft natürlich längst kein Geheimtipp mehr – und auch für Hundebesitzer eignet sich die Strecke. „Der komplette Rothaarsteig eignet sich super zum Laufen mit dem Hund“, sagt etwa Carolin Meerpohl. Es gibt verschiedene Rundwanderwege auf dem Rothaarsteig, aber auch sonst gibt es verschiedene Start- und Endpunkte.

Almequellen

Auch entlang der Almequellen in Brilon-Alme lässt es sich gemeinsam mit dem Vierbeiner schön spazieren. Im idyllischen Mühlental zwischen zahlreichen Quellen lässt es sich entspannt spazieren.

Die Almequellen gehören zu den schönsten Gassi-Strecken in und rund um Brilon. Foto: Alme AG

Alme Schloss

Je nachdem, wie lang der Gassi-Gang werden soll, kann man in Alme auch einmal um das Wasserschloss laufen – ebenfalls ein Tipp von Tierheim-Leitung Carolin Meerpohl. Das Schloss stammt aus dem 18. Jahrhundert. Entlang des Schlosses führen einige Wanderwege – zum Beispiel ein Teil des Wanderweges AI2. Der Dornröschenweg verläuft vorbei am Schlossteich und ermöglicht einen Blick auf den Innenhof des Schlosses.

Niedersfelder Hochheide

Die „Niedersfelder Hochheide“ liegt in mehr als 800 Metern Höhe im Naturschutzgebiet im Osten des Sauerlandes. Sie ist eine der seltenen Bergheiden – im Sommer verwandelt sich die baumarme Landschaft in einen farbenfrohen Teppich aus Heideblüten. Eine Gassi-Rundtour dauert etwa 1 Stunde und 15 Minuten und ist knapp 5 Kilometer lang. Einen Parkplatz gibt es an der Hochheidehüte.

