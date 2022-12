Gegen Baum: Autofahrer aus Siegen in Olsberg schwer verletzt

Olsberg-Wiemeringhausen. Ein Mann aus Siegen verunglückt am zweiten Weihnachtsfeiertag schwer auf der B 480 in Wiemeringhausen. Zeugen beobachten den Unfall.

Wie die Polizei im Hochsauerlandkreis am Dienstag (27. Dezember) mitteilt, war der Mann am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 15 Uhr auf der B480 unterwegs. In der Ortsdurchfahrt von Wiemeringhausen kam es dann zu dem Verkehrsunfall, an dem kein weiteres Fahrzeug beteiligt war.

Lesen Sie auch:Dreister Autofahrer besetzt Parkplatz in Brilon

Plötzlich von Fahrbahn abgekommen

Bei dem Alleinunfall wurde der 79-jährige Mann aus Siegen schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach Angaben von Zeugen fuhr er mit seinem Auto aus Richtung Assinghausen in Richtung Niedersfeld. Er sei dann plötzlich nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Weshalb der Mann die Kontrolle über der Fahrzeug verlor ist noch unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon