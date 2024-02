Gehalts-Ranking im HSK: Hier leben die Top-Verdiener

Hochsauerlandkreis Die HSK-Städte im Ranking zum durchschnittlichen Jahreseinkommen. Eine Stadt im Sauerland liegt NRW-weit ganz vorn, eine bildet das Schlusslicht.

In Nordrhein-Westfalen erzielten im Jahr 2019 etwa 8,9 Millionen Einkommensteuerpflichtige Gesamteinkünfte in Höhe von 388,1 Milliarden Euro (2018: 373,2 Milliarden Euro). Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt anhand vorliegender Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik mitteilt, ergibt sich daraus rein rechnerisch ein durchschnittliches Jahreseinkommen (vor Steuern) von 43 454 Euro je Steuerpflichtigen. Das waren 3,2 Prozent mehr als 2018 (damals: 42 102 Euro). Im Hochsauerlandkreis indes liegt das Durchschnittseinkommen je Steuerpflichtigem bei 43.060 Euro pro Jahr. Insgesamt haben 131.477 Steuerpflichtige 5.661.341 Euro verdient. Die Statistik zeigt auch, in welcher der HSK-Städte das Durchschnittseinkommen am höchsten ist.

Meerbusch an der Spitze des NRW-Rankings

Zu den Kommunen mit dem höchsten Durchschnittseinkommen NRW-weit gehört Sundern mit einem Jahreseinkommen pro Person von durchschnittlich 49.996 Euro. 13 834 Steuerpflichtige haben hier 691.649 Euro verdient. Im Vergleich: Von allen 396 nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden verzeichneten Meerbusch (Rhein-Kreis Neuss) mit durchschnittlich 72 981 Euro je Steuerpflichtigen, Odenthal (Rheinisch-Bergischer Kreis) mit 62 106 Euro und Roetgen (Städteregion Aachen) mit 61 287 Euro die höchsten Durchschnittseinkommen.

Sundern auf Platz eins im HSK

Gleich auf Sundern folgen im HSK-Ranking Arnsberg mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 44.311 Euro und Meschede (43 491 Euro pro Jahr). Rund um Meschede ist das durchschnittliche Jahreseinkommen im HSK tatsächlich am höchsten, denn in Eslohe liegt es bei 43.078 Euro und in Schmallenberg bei 41 969 Euro.

Erst nach diesen Kommunen folgt eine aus dem Altkreis Brilon, nämlich Brilon selbst mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen pro Steuerpflichtigem von 41.858 Euro. Medebach, das im Ranking nach Brilon kommt, liegt nur ganz knapp darunter mit einem Jahreseinkommen von 41.416 Euro im Durchschnitt.

Hallenberg NRW-weit auf Platz 370

Es folgen Olsberg (40.018 Euro Jahreseinkommen) und Marsberg (39.947 Euro Jahreseinkommen). Winterberg liegt im HSK-Ranking auf einem der hinteren Plätze mit einem Jahreseinkommen von 39.444 Euro pro Steuerpflichtigem im Durchschnitt. Bestwig (38.774 Euro pro Jahr) und Hallenberg (37.848 pro Jahr) markieren die Schlusslichter im HSK-Ranking, wobei Hallenberg im NRW-weiten Vergleich auf Platz 370 von 396 insgesamt landet.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass zusammen veranlagte Ehegatten bei dieser Erhebung als ein Steuerpflichtiger gezählt werden. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019. Sie können erst veröffentlicht werden, wenn die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden frühestens nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten für statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt werden. Die hier veröffentlichten Informationen sind damit die aktuellsten, die derzeit verfügbar sind. (IT.NRW)

