Die Einwohnerzahl von Winterberg könnte zum Jahresende explodieren. Künftig sollen in anerkannten Erholungs- und Kurorten und Heilbädern die Gäste-Übernachtungen auf die Einwohnerzahl um- und auf das Gehalt ihrer Bürgermeister angerechnet werden. Der neue Chef im Fichtenweg hätte davon nichts. Denn die durch 365 Tage geteilten 1,2 Millionen Übernachtungen reichen nicht, um die Einwohnerzahl von derzeit rund 12.600 über die 20.000er Marke zu wuppen. Denn erst ab da wechselt das Entgelt der kommunalen Spitzenbeamte von B3 nach B4.

Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes

In Düsseldorf ganz frisch im Umlauf ist das „Gesetz zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes”. Das hat die Landesregierung Anfang des Jahres vorgelegt. „Wahltag ist Zahltag”, diese uralte politische Weisheit könnte sich demnächst wieder einmal bewahrheiten, meint der Bund der Steuerzahler zu der schwarz-gelben Gesetzesinitiative.

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Kira Gutzeit

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Steffi Grünhaupt

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon von Henry und Matti aus Silbach Foto: Steffi Gerke

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon von Marie und Lara aus Hesborn Foto: Nadine Temme

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Sabrina Späth

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Viele Grüße aus Niedersfeld Foto: Karina Keitsch

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Verena Witteler

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktionv Foto: Vanessa Kreutzmann

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Tammy Dzsida

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Tina Brenke

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Silvia Dirks

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Sabine Bartz

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Sabrina Mankel

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Nadine

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Natalie Hillebrand

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Nadine Walden

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Nadine Thomas

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Melanie Hollmann

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Markus Busch

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Madeline

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Mari Krö

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Luisa Mengeringhausen

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Elena Loran

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Liebe Grüße aus Liesen sendet euch Arian Foto: Silvia Stoll

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Lena Henneke

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Juliane Lorson

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Bianca Zeh

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Jan und Jonah aus Hallenberg Foto: Alex Isenberg

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Jana Schulze

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Ipek Özel

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Gemalt von Maria und Tobi Foto: Beate Urban

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Eine tolle Aktion - beim Spaziergang in Siedlinghausen viele Regenbögen entdeckt Foto: Martina Pieper

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Ferhat Sönmez

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Christiane Gerlach

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Claudi Scha

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Corinna Becker

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: CIndy Rapka

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Christiana Biskoping

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Bleibt gesund Foto: Sandy Sandra

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Ben und Tom waren in Silbach fleißig Foto: Anja Sögtrop

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Anja Schieke

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Anni Schemm

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Karin I. Berg

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Anja König

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon #stayhome Foto: Stefanie Strackbein

Regenbogen-Bilder aus dem Altkreis Brilon Regenbogen-Aktion Foto: Alexandra Becker

Erhöhung der Bezüge

Deren Kernelement: eine achtprozentige Erhöhung der Bezüge für all jene Bürgermeister des Landes, die im Herbst für eine weitere Wahlperiode antreten und im Amt bleiben. Beim Grundgehalt soll alles beim alten bleiben.

Bürgermeister Gehälter Foto: Manuela Nossutta /Funkegrafik NRW / WP Brilon

Aber beim „Krawattengeld”, den steuerfreien Aufwandsentschädigungen, winkt ein sattes Plus. Denn die sollen nicht mehr als Festbetrag gezahlt werden, sondern als zehnprozentiger Zuschlag auf die laufende Bezahlung. Die Landesregierung will – so steht es in der Drucksache17/8452 - „in ausdrücklicher Anerkennung der Leistungen der Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber auf Zeit”, die Rahmenbedingungen für die Bezahlung ändern, „um auch zukünftig Anreize zur Bereitschaft zur Amtsübernahme und zur Wiederwahl zu setzen”. Mit der besseren Besoldung sollen auch „mehr erfahrene” Amtsinhaber bei der Stange gehalten werden.

Die Nebeneinkünfte

Mit ihren Einkommen müssten die Chefs in den Rathäusern NRWs ganz gut über die Runden kommen. Mit Abschaffung der Doppelspitze aus ehrenamtlichen Bürgermeister und hauptamtlichen Stadtdirektor Ende der 90er Jahre wurden die Bürgermeister eine Besoldungsstufe besser gestellt als die früheren Verwaltungsleiter.

Grundlage der Bürgermeister-Besoldung in NRW ist die „Verordnung über die Eingruppierung der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit und die Gewährung von Aufwandsentschädigungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie weiterer Körperschaften des öffentlichen Rechts”. Diese Eingruppierungsverordnung – kürzer: EingrVO – stammt von 1979 und ist 2017 letztmals geändert worden. Neben den üblichen individuellen und beamtenrechtlichen Zuschlägen und Beihilfen spielen die Nebeneinkünfte bei den kommunalen Spitzenbeamten eine nicht unwesentliche Rolle. Die müssen gemeldet und die Einnahmen daraus offengelegt werden. So wollen es die Nebentätigkeitsverordnung und das Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Ausnahme sind Sparkassen-Gremien

10.022,11 Euro darf ein Bürgermeister auf diese Weise nebenher einnehmen und für sich behalten. Sollte er auf Veranlassung seines Dienstherrn des weiteren in fürstlich entlohnten Gremien sitzen, muss er den darüber hinaus gehenden Betrag an seinen Dienstherrn abführen.

Mit einer Ausnahme: den öffentlich-rechtlichen Sparkassen. Deren Verwaltungsratsvorsitzende darf bis zu 25.055,28 Euro für sich behalten. Bei der Sparkasse Hochsauerland ist das der Landrat. Der kam, so führt es der Geschäftsbericht der Sparkasse Hochsauerland auf, 2018 für diese Tätigkeit 11.451,12 Euro. Der Betrag setzt sich aus dem Sitzungsgeld von jeweils 300 Euro (für den Vorsitzenden das Doppelt) und einer Aufwandsentschädigung von 25,56 Euro zusammen. Und wie sah es im vorletzten Jahr mit den Bürgermeistern im Altkreis Brilon aus? Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer erhielt 4851,12 Euro, sein Medebacher Amtskollege Thomas Grosche 4525,56 Euro, Brilons Rathauschef Dr. Christof Bartsch glatte 4500 Euro, Werner Eickler wurden 3951,12 Euro nach Winterberg überwiesen und Michael Kronauge 3025,56 Euro nach Hallenberg.

Die Sparkasse Paderborn-Detmold mit wesentlich größerem Geschäftsvolumen entlohnt nicht nur ihre Vorstände noch üppiger, sondern zahlt auch ihren Gremienvertretern 500 Euro pro Sitzung. Marsberg Bürgermeister Klaus Hülsenbeck hat dafür im Jahr 2018 7760 Euro erhalten, hinzu kommen 130 Euro aus seiner Tätigkeit im Regionalbeirat Süd der Weser-Ems-Energie (WWE). Hülsebeck hat seine Einnahmen, so ist es im Ratsprotokoll vom 26. März vergangenen Jahres notiert, öffentlich gemacht.

Der „Stundenlohn“

Das halten die anderen Bürgermeister anders. Dort legen die Bürgermeister ihre Einnahmen aus den Nebentätigkeiten nur dem Rat gegenüber offen. Brilons Bürgermeister Dr. Bartsch „hätte kein Problem, Nebeneinnahmen öffentlich zu machen”, wie er zur WP sagte. Denn die aus den Gremien bezogenen Nebeneinnahmen behalte er „grundsätzlich” nicht für sich, sondern verwende sie für ihm „am Herzen liegende Zwecke”: „Schließlich erhalte ich sie auch aufgrund meines öffentlichen Amtes, das die Gremienmandate vermittelt.”

Umgerechnet auf die Arbeitszeit erscheint die Bürgermeister-Besoldung in einem anderen Licht. 50- bis 60-Stunden-Wochen, sagt Klaus Hülsenbeck, seien keine Seltenheit. Die verbringt ein Hauptverwaltungsbeamter natürlich nicht allein im Rathaus und in Sitzungen. Wer sich für dieses Amt zur Wahl stellt, sollte wissen, was auf ihn zukommt: Vereinsbesuche, Schützenfeste, Grußworte und Gratulationen – das alles, sagt Klaus Hülsenbeck, „gehört zum Berufsbild.” Ebenso wie „Leidenschaft und Überzeugung.”