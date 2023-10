Geldautomat in Willingen gesprengt: Flucht Richtung Brilon

Willingen/Brilon. In Willingen wird ein Geldautomarkt in die Luft gejagt. Die Täter sind auf der Flucht. Sie setzten sich Richtung Brilon ab. Die Fahndung läuft.

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (24. Oktober) einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Briloner Straße in Willingen gesprengt. Die Sprengung des Geldautomaten ereignete sich gegen 2.05 Uhr. Anwohner hörten die Explosion und verständigten daraufhin die Polizei. Mindestens zwei dunkelgekleidete Täter verließen laut Polizei kurz nach der Explosion die dortige Bankfiliale und flüchteten mit einem Pkw in Richtung Brilon.

Lesen Sie auch: In Brilon laufen Kirchen dramatisch viele Mitglieder davon

Es liegen derzeit keine Kenntnisse über Personenschäden vor. Ob die unbekannten Täter an Beute gelangten ist derzeit noch unklar. Über die Höhe des Sachschadens kann derzeit ebenfalls noch keine Aussage getroffen werden.

Geldautomat gesprengt: Sprengstoffexperten des LKA vor Ort

Die Ortsdurchfahrt Willinngen ist in der Ortsmitte war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Lesen Sie auch:Briloner Eltern kämpfen für ihre autistische Tochter Amelie

Lesen Sie auch:„Wer sich mit Hamas solidarisiert, ist Komplize des Terrors!“

Sprengstoffexperten des Hessischen Landeskriminalamts sind alarmiert. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Geldautomat im Schwalm-Eder-Kreis gesprengt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon