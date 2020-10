Gemeindeprüfungsanstalt nimmt Winterberg unter die Lupe

Wie stehen die Städte und Gemeinden finanziell da? Investieren sie genug in wichtige Bereiche? Rund alle fünf Jahre werden Kommunen von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW unter die Lupe genommen.

Die GPA ist eine Landesanstalt öffentlichen Rechts. Sie prüft, ob die Kommunen wirtschaftlich und rechtmäßig handeln und beleuchten bei den turnusmäßigen Prüfungen jeweils unterschiedliche Themenfelder. Nach der Prüfung erhalten die Kommunen ausführliche Berichte, zu jedem geprüften Themenfeld aber auch eine Bewertung von 1 bis 5. Die 1 ist dabei die schlechteste Note, 5 die beste.

Gemeindeprüfungsanstalt NRW Die GPA ist eine Landesanstalt öffentlichen Rechts. Sie prüft, ob die Kommunen wirtschaftlich und rechtmäßig handeln und beleuchten bei den turnusmäßigen Prüfungen jeweils unterschiedliche Themenfelder. Verbesserungsvorschläge der GPA sind Empfehlungen. Die Kommunen nehmen nach Veröffentlichung Stellung zu den Ergebnissen und entscheiden, wie sie weiter damit umgehen. Geprüft wurden in dieser Runde die kleinen, kreisangehörigen Kommunen in NRW.

Wie hat Winterberg abgeschnitten? Die Themen waren diesmal:

Haushaltssituation: Note 3

Zwischen 2010 und 2017 waren die Jahresergebnisse durchschnittlich defizitär. Seitdem allerdings gibt es Verbesserungen. Die Stadt geht davon aus, dass sie auch in diesem Bereich die Note 4 bekommen hätte, wäre dieser Zeitraum mit berücksichtigt worden. Die positiven Erwartungen auch für die kommenden Jahre waren laut GPA zum Zeitpunkt der Überprüfung nachvollziehbar, die Auswirkungen der Coronakrise sind jedoch noch nicht absehbar.

Das Eigenkapital der Stadt ist zwischen 2010 und 2017 geschrumpft, dennoch gehört Winterberg weiterhin zu den 25 Prozent der Kommunen mit den höchsten Eigenkapitalquoten. Die Schulden der Stadt liegen bei 53,5 Mio. Euro und sind zwischen 2010 und 2017 um 19,6 Mio. Euro gestiegen. Darin sind Schulden der Stadtwerke noch nicht mit eingerechnet. Auch bei den Schulden pro Einwohner gehört Winterberg zum oberen Viertel der Kommunen. Die Stadt habe aber mit der Entschuldung begonnen; daran müsse sie weiterarbeiten.

Beiträge und Gebühren: Note 4

Bei den Beiträgen und Gebühren schöpfe die Stadt den zur Verfügung stehenden Rahmen weitgehend aus. Erhöhungen schlägt die GPA daher nicht vor.

Offene Ganztagsschule: Note 4

Die OGS-Angebote in den städtischen Grundschulen würden gut angenommen; die Elternbeiträge deckten einen überdurchschnittlichen Teil der Kosten. Eine Anhebung der Maximalbeträge, wie von der GPA angeregt, hält die Stadt deshalb für unnötig. Auch die freiwilligen städtischen Zuschüsse zum Schülerverkehr, zum Beispiel zum Schwimmunterricht, will die Stadt nicht abschaffen.

Sport: Note 4

In Winterberg gebe es überdurchschnittlich viele und große Sporthallen für den Breitensport, auch die Zahl der Sportplätze sei gemessen an der Einwohnerzahl weit überdurchschnittlich. Alle Fußballplätze außer der in Altastenberg seien an Vereine verkauft, was die Stadtkasse entlastet. Der Platz in Altastenberg sei nicht zwingend notwendig, die Kosten für seine Unterhaltung allerdings auch sehr gering. Die Stadt will mit dem SC Altastenberg verhandeln, ob dieser den Platz übernimmt.

Rein rechnerisch könnte die Stadt laut GPA auf eine Grundschulturnhalle verzichten, was in der Praxis aber nicht realistisch sei. Die GPA kritisiert jedoch, dass ortsansässige Vereine die Hallen kostenlos nutzen können. Die Stadt sieht darin einen Beitrag zur Sportförderung und verzichtet auf mögliche Einnahmen.

Spiel- und Bolzplätze: Note 4

Zum Zeitpunkt der Überprüfung unterhielt die Stadt 35 Spiel- und acht Bolzplätze mit zusammen 44.000 Quadratmetern Fläche und 232 Spielgeräten. Das sei ein überdurchschnittliches Angebot gemessen an der Zahl der Einwohner unter 18 Jahren. Alle Spiel- und Bolzplätze pflegt der Bauhof, allerdings unterstützen punktuell Ehrenamtliche. Vorschlag: Die Stadt solle prüfen, ob sie wenig oder nicht genutzte Plätze schließen könne und ansonsten die Unterhaltung auf finanziell niedrigem Niveau halten. Der Pflegestandard der Anlagen sei in Ordnung.

Verkehrsflächen: Note 3

Im Jahr 2008 waren 69 Prozent der städtischen Straßen in gutem oder sehr gutem Zustand. Seitdem gab es keine umfassende Inventur mehr, inzwischen gebe es allerdings Anzeichen für Überalterung. Die Unterhaltungsaufwendungen lägen weit unter den Empfehlungen und seien auch niedriger als der Mittelwert anderer Kommunen. Zwar sei der Zustand der Verkehrsflächen vergleichsweise gut, ihr Wert sinke aber kontinuierlich. Es müsse mehr investiert werden.