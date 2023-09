Gemeinsam helfen in Thülen: Verein setzt sich fürs Dorf ein

Der Dorfverein hat in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde Thülen den denkmalgeschützten Kreuzweg mit seinen 14 Stationen aufwendig restautrieren lassen. Das war nur möglich durch ein Crowdfunding Projekt. Wir möchten uns bei all denen bedanken, die die Kreuzwegrestaurierung dies Projekt mit ihrer Spende unterstützt haben.

Hochsauerlandkreis. Der Dorfverein Thülen setzt sich gemeinsam für die Heimat ein, packt Herausforderungen an und will sich für ein neues Miteinander einsetzen.

Um Menschen die Möglichkeiten zu zeigen, wie sie Anschluss finden und sich engagieren können, wie sie neue Freunde oder aber neue Hobbys kennenlernen können, stellt die Westfalenpost in einer neuen Serie die heimischen Vereine im Vereinspass vor. Dazu wurde eine Auswahl von Vereinen kontaktiert. So kann der WP-Vereinspass nicht nur dafür sorgen, dass Menschen sich leichter vernetzen und für die Region einsetzen können, sondern dass die Vereine hier – die so wichtige Arbeit für unsere Heimat leisten – gestärkt werden.

Nach dem Jahresbericht und dem Kassenbericht wurde dem Vorstand einstimmig Entlastung durch die Versammlung erteilt. Die Vorstandswahlen bestätigen den aktuellen Vorstand mit Johannes Becker (1.Vorsitzender), Dietmar Krefeld (2.Vorsitzender), Karina Steffen (Kassiererin) und Dirk Schnapp als Schriftführer. Foto: Verein

Dieses Mal: Der Dorfverein Thülen.

Wie viele junge Menschen (zwischen 21 und 39 Jahren) sind ca. in ihrem Verein?

Dirk Schnapp (Schriftführer): Im Verein sind rund 20 Personen unter 39 Jahren.

Wann und warum wurde Ihr Verein gegründet?

Unser Verein wurde 2019 gegründet, zur Förderung der Heimatpflege, der Dorfkultur sowie des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke.

Was macht Ihren Verein aus?

Der Verein fördert das Miteinander im Ort.

Wie oft trifft sich der Verein?

Es gibt keine regelmäßigen Vereinstreffen. Die Treffen richten sich nach den jeweiligen Aktionen, die sich gerade in der Durchführung befinden.

Welche Aktionen organisiert der Verein? Gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen, also welche Veranstaltungen richten sich an Kinder, welche an jüngere Menschen, welche an ältere Menschen?

Es werden wiederkehrende Aktionen, wie zum Beispiel das Stemmelfest, im Ort durchgeführt. Aber es werden auch zeitlich begrenzte Aktionen, wie die Restaurierung des Kreuzweges und, gerade aktuell, der Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses geplant und umgesetzt.

Wie können sich Vereinsmitglieder einbringen?

Sie können aktiv bei den Aktionen unterstützen.

Lesen Sie auch: Starkes Unwetter in Winterberg: Notfallambulanz unter Wasser

Lesen Sie auch:Gitarrenbauer im Sauerland: Seine Instrumente sind besonders

Vereinspass:

Vorsitzender/Ansprechpartner: Johannes Becker

Anschrift: Spansfeld 13, 59929 Brilon Thülen

Homepage: www.thuelen.org

E-Mail: Johannes.Becker@thuelen.org

Telefonnummer: 0171 4732541

Mitgliederzahl: 85

Mitgliedsbeitrag:12 Euro pro Jahr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon