Gewinnspiel: Skyline-Produkte und Sauerlandliebe aus Olsberg

Olsberg. Die WP verlost zum zweiten Adventswochenende Produkte von „Medienbuffet goes Mikado“ und „Sauerlandliebe“ aus Olsberg. So können Sie gewinnen:

Hausgemacht, kreativ und mit viel Liebe zur Heimat entworfen - das ist eine regionale Produktlinie, die die Olsberger Werbeagentur medienbuffet in einem gemeinsamen Projekt mit dem Kreativ- und Bastelgeschäft Mikado herstellt. Unter dem Motto „medienbuffet goes Mikado“ setzen Tina Mettner, Anica Dickel und Stefanie Brüschke eine ganze Serie an individuellen und liebevoll von Hand gefertigten Geschenkideen um.

Eine Idee wird zur Marke

Ein echter lokaler Hingucker sind die Skyline-Produkte. Tina Mettner erzählt, dass aus dem ursprünglichen Gedanken, schöne und ansprechende Souvenirs für Olsberg zu gestalten, inzwischen eine Marke entstanden ist, die auch bei sehr vielen Sauerländern auf Begeisterung stößt. Angefangen hat die Werbefachfrau mit einer silhouettenhaften Darstellung für Olsberg, der noch eine ganze Reihe folgen sollte. Inzwischen gibt es die Skyline für jeden Olsberger Ortsteil mit den jeweiligen Wahrzeichen, historischen Gebäuden und den dazugehörigen Geo-Daten. „Als wir die ersten Skylines im Laden angeboten haben, gab es direkt auch viele Anfragen für andere Ortschaften. Es ist wirklich schön zu sehen, wie gut die Skylines bei den Sauerländern ankommen“, freut sich Tina Mettner über die positive Resonanz.

Personalisierte Kissen, Bilder, Lampen

Damit auch wirklich eine ortstypische Skyline entsteht, spricht sie mit den Menschen, die vor Ort leben und ihr sagen, welche Besonderheiten die Ortschaft auszeichnen. Anhand von Fotos fertigt sie anschließend Gestaltungsentwürfe an, die dann von Stefanie Brüschke im Laden auf die verschiedenen Produkte gepresst werden. So entstehen Tassen, Bilder, Kissen, Brettchen, Lampen, Türschilder u. v. m. Wenn es etwas exklusiver und individueller sein soll, können die Produkte auch personalisiert werden. „Man kann sich zum Beispiel auch eine Skyline mit dem eigenen Haus anfertigen oder die Artikel mit Namen versehen lassen“, erklärt Tina Mettner.

Gemeinsam möchten die drei kreativen Geschäftsfrauen die Produktlinie in Zukunft noch ausweiten. Des Weiteren gibt es inzwischen bereits mehrere Interessenten für die Skyline aus anderen Kommunen, die schon in der Entstehung sind, wie beispielsweise Bestwig, Nuttlar, Ostwig oder Velmede.

Individuelle Geschenk-Ideen

Stefanie Brüsche bietet in ihrem Geschäft in Olsberg übrigens noch viele andere handgemachte individuelle Produkte an. Geburtskissen zum Beispiel. Sie haben die Größe und das Geburtsgewicht des Babies und werden mit dem Namen und den Daten des Kindes versehen. Oder auch ganz persönliche Trauerkissen. Dafür verwendet sie Stoff von einem Kleidungsstück, dass der Verstorbene gerne getragen hat. Außerdem gibt es zum Beispiel Sektflaschen, Christbaumkugeln und Kissen mit individuellem Aufdruck, Lese-Kissen in Herzform, ganz persönlich gestaltete Tauf- und Kommunionkerzen, handgestrickte Schals und Socken oder Erinnerungslichter für Verstorbene.

Für die Kläppchen-Aktion der WP stellt „medienbuffet goes Mikado“ einen Gutschein im Wert von 30 Euro zur Verfügung, den der Gewinner bzw. die Gewinnerin für ein Produkt aus der Skyline-Palette einsetzen kann.

Sauerlandliebe aus Olsberg mit nachhaltigen Produkten

Ideen gab es immer wieder, wenn sie zusammengesessen haben, aber umgesetzt hat das Trio sie nie. Bis vor drei Jahren. Denn Janka Völlmeke und Catherin Gügel hatten erneut ein paar Geistesblitze und erzählten ihrer Freundin Annika Kreutzmann davon. Theorie wurde zur Praxis und ein Jahr lang arbeiteten sie akribisch an ihrem Projekt „Heimatliebe“ bevor es auch offiziell an den Start ging. Fast niemandem erzählten sie davon. Gügel erklärt die Idee dahinter so: „Wir wollten etwas im Stil von I love Dortmund oder mit welcher Stadt auch immer, aber dann eben mit Sauerland im Fokus und das Ganze in schön, damit man das auch tragen kann.“

Das Trio hinter "Sauerlandliebe": Annika Kreutzmann, Janka Völlmeke und Catherin Gügel (von links). Foto: Keepitgrafie

Tragen können Interessierte eine ganze Mende. Mittlerweile gibt es Shirts, Wollmützen, Rucksäcke, Brotbeutel und vieles mehr aus Biobaumwolle oder recycelten Material. Die Farbe ist vegan und Schadstofffrei und alles wird unter fairen Bedingungen hergestellt. Zeitlose Designs sind das Ziel der drei jungen Frauen, damit die Produkte nicht irgendwann aussortiert werden müssen. Die Veredlung erfolgt von Hand im Siebdruck. Dafür haben sich die drei sogar eine eigene Werkstatt eingerichtet. Wenn dabei mal etwas schief geht, landen die Produkte nicht im Müll, sondern werden günstig verkauft oder wiederverwendet.

Wer diesmal mitmachen möchte, schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Sauerlandliebe" oder „Mikado" an

Ihre Arbeit sehen die Frauen aber mehr als ein Hobby in dem sie sich auch mal kreativ ausleben können, denn alle drei gehen einem Beruf nach. Für sie spielt die Heimat im Sauerland schon immer eine große Rolle und ihre Freundschaft begann früh. Völlmeke und Kreutzmann sind Cousinen, Völlmeke und Gügel haben nebeneinander gewohnt, Kreutzmann und Gügel waren bereits zusammen im Kindergarten. Nach der Schule zog es die Drei erstmals raus aus Elpe. Aber Elpe ließ sie nicht los. Wann immer es nur ging, fuhren sie heim. „Ich hätte mir zwar vorstellen können in der Großstadt zu bleiben, aber dann hätte mein ganzer Freundeskreis auch dort sein müssen. Das lässt sich einfach nicht ersetzen“, sagt Janka Völlmeke.

Tiefe Verbundenheit

Die Liebe zur Heimat, zum Sauerland ist daher auch der zentrale Punkt in ihrem Unternehmen. Zu kaufen gibt es die Produkte von „Sauerlandliebe“ im Online-Shop, mit Termin oder an einem der offenen Verkaufstage in der Werkstatt in Siedlinghausen. Im „Schmallenberger Dorfkinder“ gibt es außerdem eine Sonderkollektion sowie Shirts und Pullover, das „Tischlein deck dich“ in Winterberg bietet Küchentücher und Brotkörbe von „Sauerlandliebe“ an und seit dieser Woche gibt es auch in Menden bei „Rufus & Emil“ ausgewählte Produkte zu erstehen.

Die Teilnehmer am Gewinnspiel können einen Rucksack gewinnen, der zwar nicht vegan ist, aber immerhin aus recyceltem Polyester besteht. Neben dem Laptop im extra Fach, ist dort auch alles andere sicher vor Sommerregen oder spontanem Neuschnee. Boden, Rücken und Laptopfach sind gepolstert für mehr Schutz und Komfort.

