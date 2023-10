Gibt’s Frühwinter oder zeigt der Herbst die hässliche Seite?

Hochsauerland. Grau in grau und erstmal kein Weiß! Der Herbst hält Einzug und bringt wenig Sonne aber viel Regen. Brilon erobert sich sogar einen Spitzenwert!

In den kommenden Tagen zieht der Herbst im Sauerland alle Register. Immer wieder regnet es teilweise auch kräftig. Während am Freitag und Sonntag nur wenige trockene Phasen dabei sind, kann sich die Sonne zumindest am Samstag hin und wieder blicken lassen.

Das Wetter auf dem Berg

Während der Oktober zu Anfang noch Temperaturen von um die 20 Grad brachte und es oft trocken blieb, hat sich das Wetterniveau nun doch deutlich nach unten bewegt. Anders gesagt: Es ist Herbst geworden und die Blattfärbung hat nun deutliche Fortschritte gemacht. Diese ist auch nicht mehr aufzuhalten und ein böiger Wind weht die Blätter auch immer mehr von den Bäumen. In den kommenden Tagen muss man die freundlichen Phasen auf den Bergen suchen. Sie zeigen sich immer nur sehr kurz und oft ziehen dichte Nebelschwaden um den Kahlen Asten herum.

Ein besonders unfreundlicher Tag ist gleich der Freitag, welcher meist dicht bewölkt bleibt und immer wieder für kräftige Schauer oder auch mal längeren Regen zuständig ist. Die Temperaturen bleiben mit meist 7 bis 9 Grad im Bereich der vergangenen Tage. Zum Samstag liegen wir zumindest zwischen zwei Tiefdruckgebiete und es ergeben sich auch mal trockene Momente. Mit einigen Schauern muss trotz dessen gerechnet werden. Zum Sonntag hin gelangen wir auf die Vorderseite eines neuen Tiefs und damit in den Bereich von sehr milder Luft. Die Temperaturen steigen auf etwa 10 bis 12 Grad an. Das Wetter bleibt aber sehr wechselhaft und immer wieder regnet es. Der Wochenanfang könnte dann etwas trockener verlaufen, die Sonne zeigt sich aber weiter selten.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Selbst in den Tälern der Medebacher Bucht und des Raum Marsberg hat der Oktober noch das Potential 100 Liter pro Quadratmeter Niederschlag oder sogar noch etwas mehr zu bringen. Dies ist für diese vergleichsweise trockene Ecke in einem eher niederschlagsarmen Monat durchaus bemerkenswert. So strebt das Jahr 2023 weiterhin einen Rang unter den deutlich nasseren Jahren der vergangenen 30 Jahre an, was für unsere Natur besonders wichtig ist. In dieser Jahreszeit zum Übergang vom Oktober in den November erwarten wir auch nicht wirklich schönstes Sonnenwetter, so dass ein paar Regentage mit Nebel durchaus auszuhalten sind. Von dieser Wettersituation erleben wir in den kommenden Tagen noch die eine oder andere Stunde, vor allem der Freitag wird meist bewölkt sein mit nur kurzen freundlichen Phasen und immer wieder fallen Regenschauer. Am Samstag kann es auch mal etwas länger trocken sein, die Sonne wird sich aber wohl auch dann nur hin und wieder mal zeigen. Zum Sonntag erreicht uns bereits das nächste Regengebiet. Die Temperaturen können trotzdem vor allem im Raum Marsberg bis auf 15 Grad ansteigen auch der Start in die neue Woche ist für die Jahreszeit nicht gerade kühl. Es bleibt aber wechselhaft.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Raum Brilon bleibt in diesem Monat ein Niederschlagsschwerpunkt und mit knapp 90 Litern hat er bis zum Mittwoch sogar mehr auf der Uhr als der Kahle Asten, der erst etwas über 80 Liter pro Quadratmeter erreicht hat. In den kommenden Tagen wird Brilon diese Spitzenposition aber wohl verlieren, denn die Wolken kommen aus südwestlichen Richtungen und stauen sich an den Bergen des Rothaarkamms. Brilon und auch der Raum Olsberg liegen etwas im Regenschatten, so dass es hier zwar nicht freundlich wird, trotzdem fallen die Regenmengen insgesamt geringer aus. Dazu bleiben die Temperaturen auf einem herbstlichen Niveau mit maximal etwa 12 Grad am Freitag und bis zu 14 Grad am Sonntag. Dies sind für Ende Oktober aber auch nicht unbedingt kühle Werte. Sie liegen sogar etwas oberhalb der Normalwerte für diese Jahreszeit. Dazu sind am Samstag einige freundliche Phasen möglich, vor allem in den nördlichsten Teilen des Briloner Stadtgebietes. Am Sonntag zieht dann neuer Regen auf, der bis in die Nacht zum Montag anhalten kann. Anschließend zeigt sich der Wochenstart nicht ganz so unfreundlich und es regnet nur hin und wieder mal. Kurze freundliche Phasen sind dann auch möglich.

Trend

Der November hält an seinen ersten Tagen das, was man von ihm erwartet. Es ist eher grau und wechselhaft mit häufigen Regenfällen. Die Temperaturen gehen auf Höchstwerte um 5 Grad auf den Bergen und maximal 10 Grad in den Tälern zurück. Der Frühwinter lässt aber noch auf sich warten. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.

