Glätte und hohes Verkehrsaufkommen rund um Winterberg

Stop and go am Freitagabend auf der B480 zwischen Winterberg und Ni.edesfeld.

Winterberg. Eisglätte: Es war spiegelglatt am Freitagabend in den Höhenlagen rund um Winterberg. Staus auf den Straßen, weil viele Kurzurlauber anreisten.

In Geduld üben mussten sich gestern Abend Autofahrer, die aus Richtung Winterberg nach Olsberg oder in Richtung Winterberg fuhren. Denn auf der Bundesstraße war es spiegelglatt. „Nichts Außergewöhnliches, allerdings gibt es vereinzelte Unfälle wegen der Witterung. Die Streudienste sind im Einsatz“, sagte die Polizeileitstelle am Abend. Auch ab Küstelberg in Richtung Schlossberg und Medebach kam es zu Verkehrsbehinderungen! Zeitweise kam der Verkehr komplett zum Erliegen.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Wintereinbruch

Der erneute Wintereinbruch, Krokusferien und dann auch noch Kurzurlauber, die dem Karneval entfliehen wollen - all das sorgt momentan für die vollen Straßen. „Es läuft im Stop and Go. Manche Beifahrer sind ausgestiegen und schlindern auf der Fahrbahn. Momentan geht hier gar nichts und es ist spiegelglatt“, so ein Autofahrer. In den Wintersportgebieten laufen die Lifte. Business as usual im Sauerländer Winter!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon