Halbzeitbilanz Glasfaser in Brilon: So läuft es für die Deutsche Glasfaser

Brilon. Die Deutsche Glasfaser wirbt in Brilon für den Glasfaser-Ausbau. Nun gibt es ein erstes Zwischenfazit. Wird das Ziel tatsächlich erreicht?

Sie sind seit vielen Wochen in der Kernstadt und auf den Dörfern von Brilon unterwegs, die Mitarbeiter der Deutschen Glasfaser. Sie sprechen mit den Hauseigentümern und werben für einen Glasfaseranschluss und damit einen zukunftssicheren Internetanschluss. Bis zum 17. Juni 2023 haben 11.500 Haushalte die Möglichkeit zu entscheiden, ob sie einen Anschluss bestellen möchten. Sollten sich 33 Prozent oder mehr dafür entscheiden, wird gebaut; und zwar im gesamten Ausbaugebiet. Sollten es keine 33 Prozent sein, wird aus städtischer Sicht eine große Chance vertan.

Dann ist nicht absehbar, ob und wenn ja wann, ein anderer Anbieter Glasfaserverlegen wird. „Es sind noch gut acht Wochen und nach jetzigem Stand haben wir mit 17 Prozent gut die Hälfte an notwendigen Anschlüssen erreicht. Das heißt: Es fehlen aber noch einmal so viele.

„Ich weiß durch viele Gespräche, dass einige Bürger noch unsicher sind. Von Seiten der Stadt können wir nur für diesen Ausbau werben, entscheiden muss jeder Hauseigentümer selber“, so Oliver Dülme, in seiner Funktion als Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon auch kommunaler Breitbandbeauftragter in Brilon. Die Stadt Brilon hat mit der Deutschen Glasfaser eine Kooperationsvereinbarung für den Ausbau abgeschlossen.

Warum gerade mit der Deutschen Glasfaser?

„Unser Ziel ist es seit Jahren, dass möglichst alle Haushalte im Stadtgebiet Brilon einen Glasfaseranschluss bekommen. In den letzten Jahren hat die Stadt Brilon über Fördermittel die Orte Bontkirchen,Nehden, Radlinghausen sowie Teile von Alme, viele Einzellagen außerhalb der Ortschaften, Gewerbegebiete sowie Schulen an das schnelle Datennetzanschließen können. Einige Arbeiten laufen noch und werden bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Diese Fördermaßnahmen haben der Stadt Brilon über eine Millionen Euro an Eigenanteil gekostet. Privatwirtschaftlich wollte kein Anbieter diesen Ausbau vornehmen. Umso überraschter waren wir, dass Ende 2022 gleich zwei Unternehmen auf uns zugekommen sind und einen privatwirtschaftlichen Ausbau angeboten haben. Von der Technik und den Möglichkeiten haben beide Unternehmen dasselbe angeboten“, so Dülme.

Der entscheidende Unterschied: Ein Unternehmen wollte nur Brilon und Almeausbauen, das andere Unternehmen auch die weiteren Dörfer, die bisher kein Breitband haben. Umso kleiner die noch unversorgten Gebiete werden, umso unattraktiver für den weiteren Ausbau. Daher hat der Rat der Stadt Brilon sich für den Anbieter entschieden, der den größeren Bereich abdeckt. In diesem Fall war es die Deutsche Glasfaser, so Dülme über die Gründe der Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser.

Telekom baut derzeit nur in Brilon Kernstadt und Alme aus

Zwischenzeitlich hat der zweite Anbieter, die Deutsche Telekom, angekündigt, trotzdem in Brilon und Alme, egal wie viele Anschlüsse es sind, auszubauen. Auch wenn es Gerüchte gibt, dass dies auch für die anderen Ortschaften gilt, sei dies nicht korrekt, so Dülme. „Niemand kann heute sagen, was in den kommenden Jahren beim Thema Breitbandausbau passiert. Vor einem Jahr war es nicht absehbar, dass zwei Unternehmen in Teilen von Brilon um den Breitbandausbau konkurrieren. Für Teile der Bürger ist diese Situation ja sogar von Vorteil. Sie haben eine Wahl zwischen zwei Anbietern. Diese Wahlmöglichkeit könnte jedoch die Ortsteilebeeinflussen, wenn somit nicht die 33 Prozent benötigen Vertragsabschlüsse zusammenkommen. Die Stadt Brilon hofft auf die Solidarität untereinander und ist weiterhin sehr optimistisch, dass die 33-Prozent-Marke zum 17. Juni erreicht wird.“, so Dülme abschließend.

