Winterberg. In Winterberg ist am Dienstagmorgen ein Reisebus verunglückt. Der Bus stieß mit einem Auto zusammen. Die K 50 war für eine Stunde gesperrt.

Glatteis im Sauerland: Reisebus bei Winterberg verunglückt

Bei dem Unfall nahe Winterberg zwischen Küstelberg und Elkeringhausen wurde laut Angaben der Polizei niemand verletzt. Wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus saßen, ist noch unbekannt. Der Verkehr staute sich währen der Bergungsarbeiten. Um kurz vor 10 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben..

Straßen auf den Höhenlagen besonders glatt

Der Bus stand nach dem Unfall quer auf der Fahrbahn „Die Straßen sind gerade in diesem Bereich äußerst glatt“, so ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag. Die Staßen sind matschig und zum Teil mit Schnee bedeckt.

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse kann es im gesamten Hochsauerlandkreis, insbesondere auf den Höhenlagen, Straßen glatt sein. Im Bereich Winterberg ist aufgrund von Schneefall und Straßenglätte verbreitet besonders mit Straßenglätte zu rechnen. Die Schneeschauen können den gesamten Tag über andauern. Die Polizei bittet Autofahrer im gesamten Hochsauerlandkreis vorsichtig zu fahren.

Die Streudienste sind im Einsatz.

Auf ihrem Twitteraccount schrieb die Polizei: „Die K 50 zwischen #Küstelberg und #Elkeringhausen ist derzeit gesperrt. Ein Reisebus ist aufgrund von #Glätte auf ein Auto aufgefahren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. In den Höhenlagen im ganzen #HSK könnte es heute Morgen glatt sein. Fahren Sie vorsichtig.“