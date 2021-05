Gleich zwei schwere Motorradunfälle in Madfeld und Alme

Alme/Madfeld. Das schöne Wetter hat die Motorradfahrer auf die Straßen gelockt - und es gab gleich zwei schwere Unfälle.

Das fast schon sommerliche Wetter hat am Sonntag auch viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Es kam zu zwei schweren Unfällen. In Alme verletzte sich ein Motorradfahrer gegen 14.45 Uhr bei einem Alleinunfall schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ähnlich erging es einem Motorradfahrer gegen 15.15 Uhr auf der Bleiwäscher Straße in Madeld. Auch hier war laut Polizei kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Gaffer auf der Autobahn

Auch bei dem Unfall auf der A46 zwischen Meschede-Enste und Wennemen war ein Motorradfahrer beteiligt. Er war in Höhe der Anschlussstelle Enste gestürzt, hatte sich schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war zeitweilig gesperrt. Während der Rettungsarbeiten hatte die Polizei mit Gaffern zu tun: Sie versuchten die Unfallstelle zu fotografieren und zu filmen. Die Beamten gingen dagegen vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon