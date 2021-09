Spielen ist reine Glückssache: Im Hochsauerlandkreis registriert die Landesfachstelle Glücksspielsucht im Jahr 2020 insgesamt 696 Geldspielgeräte, davon 583 in Spielhallen.

Spielsucht Glücksspiel im Hochsauerlandkreis: Verluste steigen an

Hochsauerlandkreis. Obwohl die Zahl der Geldspielautomaten im Hochsauerlandkreis sinkt, steigt die Höhe der Verluste auf Rekordhöhe. Caritas bietet Hilfe.

Die Gefahren des Glücksspiels werden häufig unterschätzt. Laut einer aktuellen Repräsentativbefragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) liegt bei 229.000 Personen im Alter von 16 bis 70 Jahren ein problematisches Spielverhalten vor. Die Anzahl der pathologischen Spieler in Deutschland lässt sich mit 200.000 Personen beziffern. Im Jahr 2019 wurde auf dem legalen Glücksspiel-Markt (ohne Soziallotterien) ein Umsatz von 44,2 Milliarden Euro erzielt, belegt der Bericht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.

Im Hochsauerlandkreis gab es 2020 insgesamt 696 Geldspielgeräte, davon 583 in Spielhallen und 113 in der Gastronomie. Zwar ist die Zahl der verfügbaren Geldspielgeräte im Vergleich zum Jahr 2010 um 200 gesunken, gleichzeitig sind aber die Spielerverluste im Hochsauerlandkreis auf die Rekordhöhe von rund 16,4 Millionen auf etwa 21,8 Millionen Euro gestiegen. Das sind Zahlen aus der Datenbank der Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW. Neben dem persönlichen Leid der Spieler und deren Angehörigen bedeutet dies darüber hinaus auch einen direkten Kaufkraftverlust für die Kommune.

Besondere Risiken beim Glückspiel im Internet

Hilfe für Betroffene und Angehörige Die Caritas-Suchtberatungsstellen helfen Menschen, die sich von der Thematik betroffen oder bedroht fühlen. Dort erhalten sie auch Informationen zu den neuen bundesweit geltenden und spielformübergreifenden Sperrmöglichkeiten. Das Beratungsangebot richtet sich dabei gleichermaßen an Betroffene wie auch Angehörige. Die Beratung ist kostenfrei, unverbindlich und unterliegt der Schweigepflicht. Auf Wunsch kann die Beratung auch anonym erfolgen. Termine für die Caritas-Suchtberatung können für Brilon unter Telefon 02961/7799770 und für Meschede unter 0291/ 99970 gemacht werden. Die Experten beraten auch in Marsberg, Winterberg und Schmallenberg / Bad Fredeburg. Die Terminvereinbarung erfolgt ebenfalls über Brilon und Meschede. Die Kontaktaufnahme ist auch online unter l.schafiyha-canisius@caritas-brilon.de möglich. Über die Behandlungsangebote für pathologische Glücksspiele informiert Jan Paul Bieniek unter 02974/730 oder auf Mail-Anfrage unter Jan-Paul.Bieniek@johannesbad.com

Seit dem 1. Juli sind durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag 2021, den Staatsvertrag zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland (GlüStV 2021), bislang illegale Glücksspiele im Internet bundesweit erlaubt. Dazu zählen beispielsweise Online-Automatenspiele und Online-Casinos. Fachleute wie Liliane Schafiyha-Canisius, Leiterin der Caritas-Suchtberatungsstelle in Brilon, und Jan Paul Bieniek, einer der leitenden Psychologen und zuständig für die Glücksspiel-Abteilung der Johannesbad Fachklinik Hochsauerland in Bad Fredeburg, sehen die Öffnung des Marktes für Online-Glücksspiele sehr kritisch, da Forschungsstudien zeigen, dass gerade diese Angebote besondere Suchtrisiken aufweisen. Besondere Risiken des Online-Spiels.

„Glücksspiel im Internet ist rund um die Uhr von nahezu jedem Ort aus verfügbar. Zudem unterliegen Online-Glücksspiele keiner sozialen Kontrolle: Sie können weitgehend unbemerkt privat oder auch am Arbeitsplatz gespielt werden. Insbesondere Online-Casinospiele bergen das Risiko einer Suchtentwicklung, denn die schnelle Spielabfolge, die rasch wechselnden visuellen Reize und das Spielen um virtuelles Geld sind verlockend und können dazu führen, dass der Bezug zu den real entstehenden Geldverlusten verloren geht.“ erklärt der Psychologe Jan Paul Bieniek.

Suchttherapeutin Liliane Schafiyha-Canisius ergänzt: „Wer einmal in den Teufelskreis geraten ist, Geldverluste durch Glücksspiel wieder ausgleichen zu wollen, ist einer Glücksspielsucht nahe. Wenn der Spieleinsatz von der Kreditkarte abgebucht wird, geht schnell der Überblick über das bereits verspielte Geld verloren und die Hemmschwelle sinkt, immer weiter zu spielen. Die notwendige Selbstregulierung – regelmäßige Spielpausen zu machen und frühzeitig den Aus-Knopf zu finden – fällt insbesondere Problemspielerschwer. Weil viele alleine vor dem Bildschirm sitzen, gibt es meist auch niemanden, der regulierend eingreifen könnte.

