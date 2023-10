Ausbildung Glückwunsch, liebe Azubis! Fünf neue Pfleger in Brilon

Brilon. Von 13 Auszubildende haben es am Ende nur fünf geschafft. Pfleger ist ein Beruf mit hoher Verantwortung. Nun gibt es Nachwuchs.

Vier junge Pflegefachassistentinnen und ein junger Pflegefachassistent können sich über ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe des städtischen Krankenhauses Maria-Hilf freuen. Als vierter Kurs überhaupt starteten sie in die einjährige Ausbildung.

,,Sie sind am 1. September des letzten Jahres mit 13 Personen in die Ausbildung gestartet. Leider, so muss ich das sagen, haben wir nicht alle davon bis zum Ende begleiten dürfen. Die Pflege ist ein Beruf, der den Pflegekräften eine hohe Verantwortung abverlangt. Nicht jeder kann diese Verantwortung tragen. Ich bin sehr stolz auf Sie und wünsche Ihnen, dass Sie Ihren beruflichen Weg noch mit großen Schritten weitergehen“, betonte Schulleiterin Claudia Hundertmark-Vogel, für die die Verabschiedung die erste große Amtshandlung als neue Schulleitung war.

Auch in diesem Jahr galt wieder ein besonderer Dank allen Kolleginnen und Kollegen des Bildungszentrums, aus dem Krankenhaus und den Praxisorten. Besonders die Praxisanleitenden setzen sich zu jeder Zeit verantwortlich ein und nehmen sich den herausfordernden Bedingungen der Praxis an.

Erweiterung der Ausbildungspartner

Als neuer Ausbildungspartner und mit einem Absolventen bei der Feierstunde dabei war auch Frau Hammer, Stationsleitung, aus der Seniorenresidenz Brilon vertreten. Zukünftig finden immer mehr Ausbildungspartner den Weg ins BfG. Für den nächsten Kurs, der bereits gestartet ist, befinden sich unter den 16 Teilnehmenden sechs verschiedene Pflegeeinrichtungen als Ausbildungsträger, darunter die Seniorenresidenz Brilon, das DRK- Haus Am Bomberg in Marsberg, die Caritas-Sozialstation Meschede, das Pflegezentrum Haus Monika in Schmallenberg und das Caritas Seniorenzentrum St. Engelbert Brilon „Wir freuen uns sehr darüber, dass immer mehr Pflegeeinrichtungen unsere Pflegeschule als Ausbildungspartner für sich entdecken.“

Eine Absolventin wird dem Krankenhaus weiterhin erhalten bleiben und auch alle anderen haben Stellen in Pflegeeinrichtungen erhalten. ,,Besonders für die dreijährige generalistische Ausbildung bietet die Pflegefachassistenz eine optimale Vorbereitung und einen guten Einblick in den Pflegealltag“, so Hundertmark-Vogel.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten eines Pflegefachassistenten

Zu den Aufgaben eines Pflegefachassistenten zählen unter anderem die Pflege und Begleitung von kranken und beeinträchtigten Menschen in stabilen Pflegesituationen, die Krankenbeobachtung sowie Erhebung und Weitergabe medizinischer Messwerte wie Puls, Temperatur, Blutdruck, Blutzucker oder aber auch die Verabreichung von Medikamenten nach ärztlicher Anordnung. Das Krankenhaus Maria-Hilf setzt auf den „Qualifikations-Mix“ aus dreijährig und einjährig examinierten Pflegekräften, um den wachsenden Anforderungen einer patientenorientierten Versorgung gerecht zu werden.

Die Ausbildung qualifiziert für die pflegerische Versorgung von Menschen in der Akutpflege, in der Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege und bietet somit ein vielfältiges Aufgabenfeld.

Zu den glücklichen Absolventinnen und Absolventen zählen: Joyce Baran, Martin Demirovic, Laura Lopez, Jolina Pöttner und Mbemba Isabelle Tmeche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon