Goldener Herbst: Die 6 besten Ausflugsziele rund um Medebach

Medebach. Der Herbst ist gestartet. Doch egal ob er ein goldener wird oder doch eher Regenwetter ansteht. Rund um Medebach gibt es viele Ausflugstipps

Hoffentlich wird dieser Herbst ein goldener. Denn besonders im malerischen Hochsauerlandkreis lässt sich eine Schönwetterperiode genießen. Rund um Medebach gibt es nicht nur spannende und schöne Ausflugsziele im Freien, sondern auch Aktivitäten, wenn das Wetter nicht so mitspielt. Christina Merten von der Touristik-Gesellschaft Medebach hat die besten sechs Tipps parat:

Aventura der Spielberg ist eine der großen Attraktionen Medebachs. Foto: WP

1. Die Natur spielerisch erkunden

Ob Naturweg Gelängebachtal oder Vogelerlebnispfad in Dreislar. Dort kann man auf Entdeckungstour durch das Wanderparadies der Medebacher Bucht gehen und an den Infotafeln sein Wissen über die Natur und die hier lebenden bedrohten Vogel- und Pflanzenarten testen. Hierzu sollte man sich am besten einen der Naturforscherrucksäcke in der Tourist-Information ausleihen, rät Christina Merten. Ausgestattet mit Kompass, Becherlupe und Fernglas entgeht einem so unterwegs nichts mehr.

2. Berg AVENTURA – der Spielberg

Europas längstes Spielgerät, erstreckt sich auf 160 Meter, überwindet dabei 35 Höhenmeter und ist der Traum aller Klettermaxe. Eine Menge Spaß und sportliche Herausforderungen für die ganze Familie bietet die Aventura-Challenge – auf der parallelen Strecke des Parcours können Eltern und Kinder ihre Fitness und Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Bergab geht es dann entweder zu Fuß, durch die Röhrenrutsche oder mit der Doppelseilbahn.

Das Schwerspatmuseum ist ein spannendes Ausflugsziel Foto: Medebach Touristik

3. Stadtkrimis – Mord vor Ort

Hobby-Detektive aufgepasst! Eine Handy-App lädt dazu ein, einen Kriminalfall zu lösen sowie den Täter und die Tatwaffe bei diesem Outdoor-Freizeiterlebnis zu ermitteln. Hier wird eine Stadtführung und ein Krimispiel miteinander vereint. Einfach Stadtkrimis-App herunterladen, starten, Route für 6,99 Euro kaufen und dann kann die Spur schon aufgenommen werden.

4. Den Kristallen auf der Spur im Schwerspatmuseum Dreislar

Erleben Sie die Arbeitsweise und das Leben der Bergleute in Dreislar. Zahlreiche Schwerspat-Kristalle, funkeln in den illuminierten Schaukästen um die Wette. Modernste Medien, Geräusche, Bilder und Lichteffekte sowie einen im Original nachgebauter Stollen führen durch die 230-jährige Geschichte des Bergbaus. Weitere spannende Museen und interessante Ausstellungen, „die man gesehen haben muss“, wie Touristikerin Merten betont, sind das städtische Museum Medebach, das Drechselmuseum Düdinghausen oder die KUMA-Kunstausstellung in Oberschledorn.

5. Gut Glindfeld

Auch in diesem Jahr öffnet Gut Glindfeld seine Tore für die Novemberträume. Erleben Sie den Kunsthandwerkermarkt der besonderen Art. Darüber hinaus gibt es hier das ganze Jahr über viele Kulturveranstaltungen und Konzerte.

6. Aqua Mundo

Gegen Stromschnellen anschwimmen, planschen, toben und rutschen. Hier haben Wasserratten richtig Spaß! Oder man kann einfach bei angenehmen 30 Grad Lufttemperatur die Seele baumeln lassen.

Darüber hinaus, gibt es noch viele weitere Freizeittipps. Ob Innehalten bei den Open Mind Places, eine Wanderung zu den Himmelssäulen, spannende und lehrreiche Walderlebnistouren, Oldtimertreffen, Schatzsuche beim Geocaching, Schlenderweinprobe im Medebacher Museum, Planwagenfahrten – in Medebach und seinen schmucken Ortsteilen ist immer etwas los.

