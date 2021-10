Goldener Herbst im HSK: Hier wird’s am Wochenende sommerlich

Hochsauerlandkreis. Für den HSK sind herrliche Wetteraussichten für das kommende Wochenende angesagt. Wo der goldene Herbst mit sommerlicher Temperatur Einzug hält:

Ein Wochenende für Genießer liegt vor dem Sauerland. Etwas dickere Kleidung als im Hochsommer ist zwar nötig, ansonsten erleben wir ein klasse Wochenende mit viel Sonnenschein, malerischen Nebelschwaden in den Tälern und durchaus angenehmen Temperaturen an den Nachmittagen.

Das Wetter auf dem Berg

So richtig konnte sich die Wetterlage in den vergangenen Tagen nicht entscheiden. Mal sorgte ein Hochdruckgebiet für freundliche Abschnitte, mal zog mit tiefem Luftdruck Regen durch. Insgesamt waren es in den ersten sieben Tagen des Monats dann doch bis zu 25 Liter pro Quadratmeter. An der Wetterstation in Neuastenberg und damit ziemlich genau das was in diesem Zeitraum im Oktober üblich ist. Nun haben die Regenmesser aber erst einmal Pause und die Sonnenanbeter kommen zum Zug, denn das Hochdruckgebiet „NILA“ legt sich bis zum Sonntag über Mitteleuropa und bringt uns weitgehend freundliches, vielfach auch goldenes Oktoberwetter. Dabei zeigt sich schon der frühe Morgen überwiegend freundlich, ganz im Gegensatz zu manchem Tal, wo sich dichte Nebelfelder bilden können. Umso schöner ist der Blick vom Berg auf die sich oftmals als Nebelmeer präsentierenden Schwaden in den Tälern. Spätestens am Mittag ist es dann aber überall sonnig und bei einem meist nur leichten Ostwind lässt es sich mit Temperaturen von rund 12 Grad gut aushalten. In den Nächten ist es sternenklar und frisch, mit Werten um 4 Grad gibt es am Berg aber nur vereinzelt leichten Bodenfrost.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Hochdruckwetterlagen im Herbst sind gerade für die Medebacher bucht und den östlichen Teil des Stadtgebietes von Marsberg durchaus eine komplizierte Sache. Während man oben auf den Bergen und auch im westlichen Sauerland bei einer solchen Wetterlage In der Regel von strahlendem Sonnenschein ausgehen kann muss man hier nah am hessischen Becken doch etwas genauer hinschauen. In den langen Nächten kühlt die Luft stark ab und gegen Morgen bilden sich teilweise dichte Nebelfelder, die mit dem östlichen Wind bis ans Rothaargebirge heran getrieben werden. Damit starten die Tage in der Medebacher Bucht und rund um Marsberg teilweise mit Nebel, der sich an manchem Tag nur zögerlich auflöst. Bei der aktuellen Wetterlage scheint es aber so, dass sich die Sonne am späten Vormittag meist durchgesetzt haben sollte und der Nachmittag überall sonnig verläuft. Mit Temperaturen um 15 Grad ist es dann durchaus angenehm, sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, wird es aber schnell kalt und in den Nächten ist verbreitet mit Bodenfrost und vielfach auch mit dem ersten Luftfrost der neuen Saison zu rechnen. Besonders in der Nacht zu Sonntag könnte es teilweise auf bis zu minus 2 Grad in den Keller gehen.

Das Wetter für den Nordkreis

Der Nachteil der herbstlichen Hochdruckwetterlagen in der Medebacher Bucht ist der Vorteil im nördlichen Sauerland zwischen Brilon und Olsberg. Hier liegt man bei östlichen bis südöstlichen Wind auf der windabgewandten Seite des Gebirges und so schaffen es die Nebelfelder aus Westen nur sehr selten bis an die Ruhr und auf die Briloner Hochfläche. So darf man also von drei weitgehend sonnigen Tagen ausgehen, die aber jeweils sehr frisch mit Bodenfrost oder in einigen Tal-, und Muldenlagen auch mit leichtem Luftfrost starten und sich nachmittags auf Werte von immerhin 14 - 16 Grad in die Höhe schwingen. Vereinzelt kann es rund um Olsberg auch bis zu 17 Grad geben, denn der südöstliche Wind wirkt hier wie ein warmer Fallwind, der auch als leichter Sauerlandföhn bezeichnet werden kann. Die Luft ist dann sehr trocken und einige hohe Wolkenfelder oder Schleierwolken behindern die Sonne kaum. Mit dem Wochenende ist es mit dieser Wetterlage dann aber schon wieder vorbei, denn im Laufe des Montags verzieht sich das Hochdruckgebiet nach West-, und Osteuropa und dazwischen erreichen uns Wolkenfelder, die im Tagesverlauf auch für etwas Regen sorgen können. Während die Nachttemperaturen dann aufgrund der vielen Wolken ansteigen, sind tagsüber nur noch mit Mühe knapp über 10 Grad zu erwarten.

Trend: Eine sehr frische und insbesondere sehr herbstliche Wetterwoche steht uns bevor. Bis zum Donnerstag muss immer wieder mit Regen gerechnet werden, die Sonne zeigt sich kaum mal und die Temperaturen bleiben abgesehen von den tiefsten Lagen den ganzen Tag unter der 10 Grad-Marke.

