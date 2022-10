Goldener Oktober im Sauerland: Es könnte wieder warm werden

Hochsauerlandkreis. Das sonnige Hochdruckwetter im Hochsauerland setzt sich bis auf einige wenige Ausnahmen fort. Nachts gibt es stellenweise sogar Bodenfrost.

Das ruhige Hochdruckwetter der letzten Tage setzt sich auch in dieser Woche im Hochsauerland weitgehend fort. Zwar sind zeitweise einige Wolkenfelder unterwegs und ein schüchterner Regentropfen ist nicht ausgeschlossen. Im Allgemeinen zeigt sich die Sonne aber häufig bei wenig veränderten Temperaturen.

Das Wetter auf dem Berg

Der Sonntag war auf den Sauerländer Bergen ein goldener Oktobertag wie er im Buche steht. Von der Früh weg war es sonnig während in den Tälern teilweise bis kurz vor der Mittagszeit der Nebel waberte. Die Aussichten auf das Nebelmeer gehört zu den schönsten Wetterpanoramen überhaupt. Auch in den kommenden Tagen bleibt die Wetterlage von Hochdruckgebieten geprägt und so sind die Berge insgesamt bevorzugt. Trotzdem beginnt der Dienstag mit einer sich über unseren Köpfen auflösenden Front mit einigen Wolken-, und Nebelfeldern. Im Laufe des Tages lockern die Wolken aber wieder häufiger auf und man darf sich noch auf etwa 3 - 5 Sonnenstunden freuen. Die Temperaturen sind mit Höchstwerten um 10 Grad etwas kühler als am Montag. Am Mittwoch ändert sich an den Temperaturen insgesamt wenig, das Hochdruckgebiet bleibt stabil und die Sonne ist uns gewogen. Einige lockere Wolkenfelder stören den Blick kaum und so ist das Wetter weiterhin bestens geeignet zum Wandern oder für Ausflüge in den Herbstferien. Auch der Donnerstag beginnt noch freundlich, im Laufe des Tages werden die Wolken aber dichter und am Nachmittag und Abend muss man auch mit etwas Regen rechnen.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Während die Berge zuletzt meist von der Früh weg mit Sonne verwöhnt wurden, brauchte es vor allem in der Medebacher Bucht doch einige Stunden, bis ich der nächtliche Nebel aufgelöst hatte. Ursache hierfür ist das umfangreiche hessische Becken, welches wie eine Badewanne wirkt und die kalte Luft sammelt. Dieses Becken reicht bis an den Ostrand des Rothaargebirges und damit auch in die Medebacher Bucht und in den östlichen Stadtbereich von Marsberg. Nichtsdestotrotz ist die Sonne noch kräftig genug, um den Nebel zum späten Vormittag aufzulösen und so war zumindest die zweite Hälfte des Tages auch in den Tälern weitgehend freundlich. Am Montagnachmittag in der Nacht zu Dienstag zog nun eine schwache Wetterfront bis zu uns. Sie brachte zwar kaum Regen, doch etwas feuchtere Luft und so beginnt der Dienstag teilweise trüb. Im Laufe der Mittagsstunden sollte sich die Sonne aber von Nordwesten her wieder durchsetzen und dann steigen die Temperaturen immerhin noch auf Werte von etwa 13 Grad. Nach einer kühlen und teilweise auch frostigen Nacht zum Mittwoch muss sich der Nebel erst wieder auflösen, dann scheint die Sonne. Am Donnerstag schafft sie es nur noch selten durch die Wolken und am Abend ist noch etwas Regen möglich.

Das Wetter für den Nordkreis

Typisches Hochdruckgeprägtes Herbstwetter erlebten wir in den vergangenen Tagen auch rund um Olsberg und Brilon. Dabei ist die Nebelwahrscheinlichkeit im nördlichen Sauerland immer etwas geringer als im Süden, denn die Täler haben hier nicht so eine „aufsaugende“ Funktion wie beispielsweise in der Medebacher Burg und zudem löst der etwas kräftigere Wind, der aus Südosten kommt, den Nebel schnell wieder auf. So wird es auch in den kommenden Tagen sein. Zwar sind am Dienstagmorgen noch einige Wolkenfelder unterwegs, die zu einem Tiefdruckgebiet über dem Atlantik gehören. Regen fällt daraus aber nicht und die Sonne findet bald größere Lücken. Am Nachmittag ist es dann bei einem Mix aus Sonne und Wolken weitgehend freundlich bei normalen Temperaturen für diese Jahreszeit. In der Nacht zum Mittwoch kaum noch Wolken, erst am Morgen hier und da einige dünne Nebelfelder und dazu verbreitet Bodenfrost. In einigen Tallagen auch in 2 Meter Höhe knapp unter 0 Grad. Der Tag ist dann ein goldener Oktobertag mit viel Sonne und Temperaturen bis etwa 14 oder 15 Grad. Nach einer noch weitgehend sternenklaren Nacht zum Donnerstag mit etwas milderen Temperaturen ziehen im Laufe des Tages dichtere Wolken auf, die eine unbeständigere Wetterphase ankündigen.

Trend: Bis zum Wochenende geht es leicht wechselhaft weiter. Dichte Wolken ziehen durch und ab und an kann es auch ein wenig regnen. Die Mengen bleiben aus aktueller Sicht aber eher gering. In der nachfolgenden Woche könnte es sogar noch mal richtig mild werden, die Unsicherheiten sind derzeit aber noch groß.

