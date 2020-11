Kunst auf Kalender-Titelblatt

Das obige Foto vom Kump hat es übrigens auf die Titelseite des neuen Referinghausen-Dorfkalenders geschafft, den die Dorfgemeinschaft seit 14 Jahren herausgibt. Aus den von Einwohnern und Freunden des Dorfes eingesandten Fotos ist wieder ein schöner Wandkalender entstanden. 54 Bilder mit herrlichen Natur-, Landschafts- und Tiermotiven und Besonderheiten des Ortes haben es in die finale Fassung geschafft. Sie sollen Freude bereiten, zum Nachdenken anregen oder dazu animieren, den einen oder anderen Ort selbst aufzusuchen. Also raus an die frische Luft, gerade jetzt wichtig in Corona-Zeiten! Unter den Motiven befindet sich auch Fotos von multifunktionalen Dorfplatz in der Ortsmitte, der gerade entsteht und am 1. Mai 2021 eingeweiht werden soll. Abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie wird an diesem Tag entweder in großem oder kleinem Rahmen gefeiert.

Alle Termine des Jahres

In das Kalendarium sind die Veranstaltungen und Termine eingetragen, die die Vereinsvorstände und Gruppen für 2021 festgelegt haben. Es finden sich dort wieder die Referinghäuser Bogenjagd, das jährliche Schützenfest oder das Ü50-Walking-Football Turnier. Der Preis für den Kalender ist erstmals gestaffelt: Einer kostet zehn Euro, beim Kauf von fünf Kalendern sind 30 Euro fällig und zehn Kalender sind für 50 Euro zu erwerben.

Erhältlich ist er in der Touristik-Zentrale Medebach, in der Frischen Kiste in Oberschledorn, im Gasthof Zur Post in Referinghausen, beim Kassierer der Dorfgemeinschaft Thomas Schulte und beim Ortsvorsteher Reinhard Figgen.