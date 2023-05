Adrenalinschub Grandioses Event: Historische Flugzeuge am Airport Paderborn

Paderborn/Hochsauerland. Für Flugzeugfans aus dem HSK ein absolutes Highlight: Am kommenden Wochenende bietet der Airport Flüge mit diesen historischen Maschinen an:

Für eingefleischte Flugzeugfans und Technikfreaks aus dem Hochsauerlandkreis ist diese Veranstaltung ein Muss: denn die Quax-Flieger öffnen ihre Tore zu den Hangartagen am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Neben den am Flughafen Paderborn/Lippstadt beheimateten historischen Luftfahrzeugenerwarten die Oldtimer-Freunde auf dem Vorfeld attraktive fliegende Gäste.

Auch die sogenannte Tante Ju kann man bei einem Rundgang besichtigen. Foto: FUNKE Foto Services

Zu den Höhepunkten zählt die legendäre dreimotorige Junkers Ju 52 `D-AQUI´, deren Rumpf am Wochenende wieder zu besichtigen sein wird. Im Quax-Hangar können die Besucherinnen und Besucher unter anderem das elegante Reiseflugzeug Messerschmitt 108 „Taifun“ oder den historischen Jet-Trainer Fouga Magister bewundern. Auf dem Vorfeld werden mehrere Gastflugzeuge und seltene Klassiker aus dem ansonsten nicht zugänglichen Hangar II zu sehen sein.

Die Quax-Flieger werden dann interessierte Gäste durch die Ausstellung zu führen und ihnen ihre Leidenschaft für die historische fliegende Technik näher bringen. Zudem können sich die jüngeren Besucher im Hangar als Modellbauer betätigen. Für Adrenalin-Junkies wartet zusätzlich dazu ein besonderes Erlebnis: Wer sich schon immer mal dem Himmel über der Region ganz nah fühlen wollte, hat an dem Wochenende jetzt die Gelegenheit.

Sofern das Wetter es zulässt, stehen mit der Boeing Stearman ein offener Doppeldecker und weitere historische Flugzeuge für Schnupperflüge zur Verfügung. Der Flughafen Paderborn/Lippstadt hat für dieses Wochenende auf dem Parkplatz P4 eine besondere Parkmöglichkeit geschaffen. Besucher der Veranstaltung erhalten auf Wunsch an der Kasse kostenfreie Ausfahrt-Tickets. Während der Hangartage gelten mit 6 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche die üblichen Eintrittspreise zur Ausstellung der Quax-Flieger. Kinder bis 12 Jahren haben freien Eintritt. Außerdem gibt es auch ordentlich was auf die Gabel.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter http://quax-flieger.de/veranstaltungen/hangartage-2023/

