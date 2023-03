Das neue Grimme-Museum in Assinghausen ist offiziell eröffnet: (v.li.) Bürgermeister Wolfgang Fi-scher, Ortsheimatpfleger Georg Stratmann, Ortsvorsteher Ingo Hanfland, Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff und Karl-Peter Brendel, Vorstandsmitglied der NRW-Stiftung. <p/>

Würdigung Grimme-Museum: Multimediale Einblicke in Heimatdichtung

Assinghausen. In seinem Geburtsort Assinghausen erhält der Heimatdichter Friedrich Wilhelm Grimme ein Museum. Es wurde im Dorfgemeinschaftshaus ll eröffnet.

Es war sein Geburtsort Assinghausen, der in Friedrich Wilhelm Grimme das Fundament für seine Heimatdichtungen, Erzählungen und Lyrik legte. Dass diese Liebe keineswegs einseitig ist, zeigt die Bedeutung, die der Begründer der sauerländischen Mundartliteratur bis heute in Assinghausen genießt. Nun hat diese Wertschätzung einen neuen Ausdruck bekommen: Das neue Grimme-Museum im Dorfgemeinschaftshaus ist offiziell eröffnet.

Original-Exponate Grimmes Schreibtisch

Auf einer Fläche von 60 Quadratmetern können Interessierte nun das Leben und Wirken Grimmes, der 1827 in Assinghausen geboren wurde, erleben – anhand von Original-Exponaten wie zum Beispiel Grimmes Schreibtisch, aber auch durch multimediale Elemente: Auf einem Touchscreen kann man Grimmes Lyrik hör- und sichtbar machen; direkt da-neben haben besonders junge Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Worte zu Sätzen zu machen – genau wie ein Dichter oder Schriftsteller. In vier Stationen wird das Leben Grimmes lebendig: Familie, Lebensstationen, Wirken und Rezeption werden in verständlichen Texten und anhand von Original-Dokumenten lebendig.

Daneben gibt es weitere Räume, in denen unter anderem das Dorfarchiv untergebracht ist.„Hier ist wirklich ein Kleinod entstanden“, freute sich denn auch Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer. Er dankte den Fördergebern ebenso wie dem Grimme-Kreis um Ortsheimatpfleger Georg Stratmann: „Sie alle haben einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt hier ein modernes, multimediales Museum gibt.“ Rund 140.000 Euro wurden in die bauliche Umgestaltung der Räume investiert, hinzu kommen rund 85.000 Euro für die Ausstellung. Möglich wurde das Projekt vor allem durch Fördermittel: Knapp 40.000 Euro stammen aus dem Heimat-Fonds des NRW-Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, mit 22.000 Euro fördert die NRW-Stiftung das Projekt. Auch die LEA-DER-Region Hochsauerland und die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ haben Beiträge geleistet.

Schaffen Grimmes in die Jetzt-Zeit übersetzt

Gut investiertes Geld, wie der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff unterstrich: „Nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen und Rückschlüsse für die Zukunft ziehen.“ Das Museum „übersetze“ das Schaffen Grimmes in die Jetzt-Zeit. Ebenso wie Kerkhoff dankte auch Karl-Peter Brendel, Vorstandsmitglied der NRW-Stiftung, den Ehrenamtlichen, die sich für das Andenken Grimmes einsetzen.

An der Spitze: Ortsheimatpfleger Georg Stratmann. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Ingo Hanfland und dem gesamten Arbeitskreis sei es besonders sein Verdienst, „dass hier etwas Einzigartiges entstanden ist“, so Wolfgang Fischer.

Stratmann wies in seiner Festrede besonders auf die Verbindung des Ortes zu Fried-rich Wilhelm Grimme hin. 1907 sei das Grimme-Denkmal errichtet worden; 1937 – zum 50. Todestag Grimmes – ein erstes Museum in seinem Geburtshaus. Nach dem II. Weltkrieg wurden diese Räume für Wohnzwecke benötigt, die Museums-Exponate auf einen Dachboden ausgelagert – ein Anlass, zu dem Ehrenbürgermeister Elmar Reuter, Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes, aus dem Archiv ein bitterböses Schreiben eines Heimatfreundes zitierte, das heute eher für ein Schmunzeln sorgt. Es sei ein langer Weg zum heutigen Grimme-Museum gewesen, resümierte Stratmann – er dankte allen Unterstützern und „seinem“ Grimme-Kreis, für den das Projekt stets eine Herzensangelegenheit gewesen sei.

Für das Dorf sei das Museum eine Bereicherung, unterstrich Ortsvorsteher Ingo Hanfland: „Darauf können wir alle als Asker stolz sein.“ Grimme habe schon immer eine wichtige Rolle im Ort gespielt, so Ingo Hanfland – so richtig greifbar sei er als Person mit seiner Lebensgeschichte aber nicht gewesen: „Das ist jetzt anders.“

