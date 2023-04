Symbolbild: Freitagnacht brannte es in Züschen.

Brand Großer Feuerwehreinsatz bei Küchenbrand in Winterberg

Winterberg. Das Feuer in reichte bis in das zweite Obergeschoss. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz. Menschen wurden nicht verletzt.

In Winterberg kam es am Freitag, 14. April, gegen 22.51 Uhr zu einem Küchenbrand, teilt die Feuerwehr Winterberg mit. Das Feuer breitete sich nach Angaben der Feuerwehr bis in das zweite Obergeschoss aus.

WP-Newsletter per Mail: Was ist los in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg? Holen Sie sich den Newsletter für Ihren täglichen Nachrichtenüberblick

Dabei wurde niemand verletzt, Menschen waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr Winterberg war mit mehreren Löschzügen und einer IUK-Einheit vor Ort.

-------------Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert------------

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon